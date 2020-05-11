山老鼠分工精細「前導車護航」　桃園宜蘭盜伐24次！變賣500公斤珍貴林木

▲桃園檢方破獲山老鼠集團。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園檢方經過6個多月偵辦，破獲以53歲翁姓男子為首6人之山老鼠集團，砍伐竊取桃園、宜蘭等縣市山區的台灣肖楠、扁柏等高價木材，該集團分工精細並砍伐到人揹、車運及銷贓分工合作大賺黑心錢，全案以違反組織犯罪防制條例及森林法提起公訴，並聲請沒收犯罪工具及不法所得，另請法院宣告強制工作。

▲起出價高的台灣扁柏和肖楠。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署國土保育專組檢察官於108年偵辦翁男違反森林法案件，主動溯源追查其所屬之山老鼠集團，並透過數位採證、鑑識分析及共犯指認，向上溯源追查集團成員及收贓管道，查出以翁男為首之山老鼠集團。該集團係由翁男指揮，分由36歲王男、30歲張男(通緝中）擔任砍伐及背工，依翁男指示盜伐特定之樹種、形狀及花色，並將盜伐之贓木搬運至車輛可以到達的處所，再由49歲馬男、41歲許男、43歲黃男等人擔任車手，負責接運贓木下山。

同時山老鼠集團為規避查緝，更以前導車護航，前導車一旦遭查緝，即通知後方載有贓木之車手迴轉躲避。若成功載運贓木下山後，即交由翁男負責銷贓變現，並給予接運背工之車手每趟3000元報酬、載運贓木之車手則獲報酬1萬元。

翁男以此模式分別在桃園市復興區嘎拉賀、雪霧鬧、宜蘭縣大同鄉明池等山區及大溪事業區第27、45林班地，竊取國有林地內之臺灣扁柏、臺灣肖楠，共計24次，偷伐逾500公斤獲利逾百萬元。檢方以翁男等人已有多件違反森林法前科，仍不思悔改，竟再犯森林法並多次盜伐國家貴重林木以變賣牟利，獲取其施用毒品之費用大作無本生意，加重竊取森林主產物貴重木罪嫌法辦。

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