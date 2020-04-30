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竹縣山老鼠盜採超誇張　他們追遍半個台灣…搜出50公噸珍貴林木

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▲山老鼠、盜採林木。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲橫山分局與新竹地檢破獲一起大宗的山老鼠案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山分局破獲一起山老鼠盜伐珍貴林木案件，29日從盜伐到製成工藝品產銷一條龍的犯罪集團，起出50公噸林木，逮捕11名嫌犯，全案依違反組織犯罪防制條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌移送檢方偵辦，檢察官向新竹地院聲請羈押其中4人獲准，全案擴大偵辦。

▲山老鼠、盜採林木。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲橫山分局於2019年10月即掌握情資，經多月來的埋伏跟蹤，一舉破獲。

新竹地檢署於2019年10月下旬獲橫山分局報請指揮偵辦，以黃男為首的山老鼠盜伐集團，隨即指派檢察官陳子維指揮偵辦，並與竹縣警橫山分局、保七總隊第5大隊、第9大隊、嘉義市警局，會同林務局新竹、花蓮、嘉義林區管理處林政人員，持搜索票與拘票，前往新竹縣尖石鄉、桃園市楊梅區、高雄市大寮區、彰化縣田尾鄉、花蓮縣玉里鎮等地執行搜索、拘提。

主嫌黃男等11人全部緝捕到案，檢警先後於主嫌住處、國有林班地及藝品店倉庫內共起獲大量裁切後的牛樟、台灣肖楠、台灣紅檜、台灣扁柏珍貴林木、工藝品及肖楠香粉成品半成品、帳冊、手機犯罪證物，林木總重量粗估超過50公噸。

檢察官訊問後，認黃男等4人涉嫌違反森林法罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，全數獲准，全案擴大偵辦中。

▲山老鼠、盜採林木。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼山老鼠集團盜採猖獗，檢警查獲約50公噸的成品、半成品。▲山老鼠、盜採林木。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲山老鼠、盜採林木。（圖／記者陳凱力翻攝）

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