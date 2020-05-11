中壢火車站商圈移工酒後大亂鬥　網諷：站前盃外籍人士參賽

▲中壢火車站附近中平商圈移工大混戰。（圖／翻攝臉書「我是中壢人」）

記者楊熾興／桃園報導

3名泰籍移工和1名越籍移工，疑因酒後互看不順眼，深夜在人來人往的桃園中壢火車站附近街道上演全武行，並將越籍男子打趴在地上，警方據報立即啟動快打部隊抵達現場，警方到場後已無打架情事，現場亦未發現棍棒等兇器，立即將4人帶回警所，其中越籍男子為逾期停留還偽造身份，也一併予以送法辦。

▲越籍移工被打趴在地上。（圖／翻攝臉書「我是中壢人」）

臉書「我是中壢人」也貼文呼籲中壢火車站附近常有酒醉人士群聚，並發生暴力事件，經過時請快速通過，注意自身安全。網友則回以「站前盃外籍人士參賽」、「中壢阿勞大亂鬥」、「中壢外勞世界冠軍拳賽」。

▲警方將互毆的移工帶回移送法辦。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，該案發生於9日晚間21時30分許，警方接獲報案在中壢區中平路火車站前有打架情事，立即啟動快打部隊抵達現場。警方到場後已無打架情事，現場查看未發現棍棒等兇器，並帶回29歲隆姓男性泰籍移工、24歲他姓男性泰籍移工、24歲彭姓男性越南籍逾期停留移工及28歲他姓男性泰籍移工；經警方了解雙方為酒後互看不順眼，行經該處衍生衝突，並圍毆1名男子直到被打趴在地上。

其中24歲彭姓男性越南籍逾期停留移工於警方偵詢時，出示他人居留證影像檔意圖逃避警方辦案，將依偽造文書及違反入出國移民法，移送桃園地檢署偵辦。，警方呼籲，任何挑戰公權力之行為，絕對依法嚴辦絕不寬貸。

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