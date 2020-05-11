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日相安倍證實：14日公布能否解除緊急狀態！　已準備好「大膽救經濟」

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▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三11日出席眾議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本全國緊急狀態期限為本月31日，首相安倍晉三今（11）早證實，他將會在14日聽取專家意見，並公布能否「部分解除」緊急事態宣言，也強調政府已經準備好下一步措施，緩解新冠肺炎（COVID-19）疫情所帶來的經濟痛苦。

綜合共同社、路透報導，日本上周對47個都道府縣實施緊急狀態，其中13區被列為「特別警戒區」，包括東京都、大阪府等，但也強調14日會與專家們進行商討，依據各地區感染人數的增幅、醫療資源等狀況進行詳細分析，如果判斷可行，將會在期滿前提早解除緊急狀態，甚至可能直接解除全國緊急狀態。

經濟再生擔當大臣西村康稔今在議會再度重申，政府考慮對34個疫情較不嚴重的縣解除緊急事態宣言，「如果我們能確認新感染病例的數量保持穩定，那們對許多縣來說，解除緊急狀態的做法就近在眼前了」，但也強調，若解除禁令造成疫情出現反彈狀況，也有可能重新實施緊急狀態。

首相安倍晉三11日上午證實，他14日將會聽取專家意見，並宣布能否「部分解除」緊急事態宣言；談及政府是否會編制第2份補充預算，提供額外措施對抗疫情流行對經濟方面的影響，他說，「如果我們認為需要採取額外措施，我們將會做出大膽且及時的行動。」

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