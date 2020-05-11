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採訪反送中！13歲學生記者被警帶走...怕媽擔心數度哽咽：母親節快樂

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▲13歲男學生被警方帶走。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

▲13歲男學生被警方帶走。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

記者劉亭／綜合報導

反送中再起！香港網友母親節當天於尖沙嘴海港城發起「和你sing」活動，約100多人現身。一名13歲學生記者被警方帶走，約2小時後獲釋，他哽咽的向媽媽說「對不起！母親節快樂」。

根據香港01報導，海港城10日下午1時起，陸續有示威市民聚集，合唱《願榮光歸香港》，並且高喊反送中口號，現場最多有百人聚集。警方多次表示，在場人士已違反「限聚令」，要求現場民眾離開。

到下午5時半，警方截查2名身穿記者反光衣的《深學媒體》學生記者，分別是13歲的陸姓男同學，以及16歲的謝姓女同學，警方之後將兩人帶回警局。直到約7時35分陸同學在母親及兩名區議員陪同下離開尖沙嘴警署。

陸同學表示，警方得知他13歲後，質疑他是非法童工，更有人嘲笑他的身高。自己非常尊重記者，希望成為一份子，因此外出採訪，希望報導事實。但經過這次遭遇後，是否會再外出採訪，他數度落淚表示會再考慮，對讓媽媽擔心很抱歉。

陸同學母親指出，知道兒子外出採訪，也都會看直播影片，讓他透過經驗成長學習，見識大場面。她也透露，警方告知，兒子若再於相關場合出現，自己也必須承擔刑事責任，因為未能保護未成年的兒子。

《深學媒體》10日晚間發聲明表示，兩人是義務採訪，因此非法勞工指控不成立，兩名記者未被檢控任何罪名，但警方稱二人若再出現於示威現場，不論是否採訪，會即時帶走，並檢控二人家長。

警方表示，尖沙咀海港城展開驅散及搜查行動行動時，發現兩名未成年者自稱記者，考慮兩名未成年人士的安全將他們帶回警署，並沒有拘捕他們，並且聯絡監護人前來帶走，監護人也了解原因。

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