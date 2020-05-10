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轟轟轟！改裝車輛製造噪音擾人　大溪警方加強攔查取締

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▲警方針對改裝車輛製造噪音在各重要道路口進行攔查。（圖／大溪警分局提供）

▲警方針對改裝車輛製造噪音在各重要道路口進行攔查。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園大溪警方針對民眾陳情及檢舉改裝車輛製造噪音情事，10日規劃於轄內信義路、台七線及桃118線等各重要路段同步執行取締改裝噪音車輛專案勤務，攔查數百輛車，通報34件車輛違規改裝，另告發變更車輛原有規格2件。

▲▼警方攔查數百輛車並通報34件車輛違規改裝。（圖／大溪警分局提供）

▲▼警方攔查數百輛車並通報34件車輛違規改裝。（圖／大溪警分局提供）

▲▼警方攔查數百輛車並通報34件車輛違規改裝。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，改裝排氣管製造噪音行駛道路，影響用路人行車安全及妨礙附近民眾安寧，造成民眾觀感不佳，特別針對噪音車輛規劃專案勤務加強取締，執行重點：1、改裝排氣管製造噪音（照相蒐證並上網通報環保局）。2、變更排氣管原有規格影響行車安全（依道路交通管理加處罰條例第18 條處罰）。3、改裝車頭燈致影響對向行車安全（依道路交通管理處罰條例第16 條1項2款處罰）。

大溪警分局方今天攔查數百輛車，通報34件車輛違規改裝，車輛須接受環保局噪音檢測檢驗，如超過標準環保局將依法裁罰，另告發變更車輛原有規格2件。未來警方將不定期配合環保單位及監理單位聯合稽查，以有效遏止危險駕車及改裝（噪音）車輛歪風漫延，警方也呼籲民眾切勿任意改裝車輛以免受罰。

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