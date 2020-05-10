中國對澳祭「首波制裁」！　加徵大麥進口關稅

▲中國擬對澳洲大麥加徵進口關稅，此舉被外界解讀為對澳洲屢屢要求國際徹查新冠肺炎源頭的報復。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情全球肆虐，澳洲多次對國際呼籲調查起源，使得中澳關係愈加緊張。中國駐澳大使成競業曾表示，若澳洲一意孤行，將對澳洲進行經濟制裁。目前首波制裁可能是將對澳洲大麥加徵關稅，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）則批評此行為是種「脅迫」。

據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲幾大主要穀物協會團體10日發表聯合聲明表示，根據中國正在進行的反傾銷、反補貼稅調查，未來很可能對澳洲大麥加徵關稅。政府相關人士則表示，該項舉動被認為是對澳洲堅持推動新冠肺炎起源調查的報復。

澳洲穀物生產者協會（Grain Producers Australia，GPA）執行長韋德曼（Andrew Wiedemann）表示，加徵關稅將影響澳大利亞所有階層的權益，根據大麥市場價值，加徵關稅將停止中澳兩國間的貿易。澳洲每年出口的大麥至少有一半被運往中國，2018年度貿易額為15易澳幣（約290億新台幣），2019年則因受乾旱影響，降至6億澳幣（約110億新台幣）。

大麥是澳洲向中國出口的3大農產品之一，自2018年以來便面對過度傾銷的指控。韋德曼則說，澳洲已在世界貿易組織對相關指控做出回應，但從過去的出貨中有跡象表明中國確實對澳洲大麥有需求，因此對中國加徵關稅的決定感到意外。

澳洲貿易部長伯明罕則表示，澳洲政府對「中國針對澳洲大麥徵收不當關稅」的報導深感關切，並強調澳洲將捍衛大麥農民的利益，同時在一份聲明中指出，政府已經與澳洲大麥產業合作，對中國的反傾銷調查提起訴訟。

中國加徵澳洲大麥關稅一事，將在19日前做出最後決定。伯明罕則在聲明表示，澳洲當局將利用剩餘的時間，在中國做出最後決定前，持續努力已令人滿意的方式解決問題，並力求維持澳洲大麥生產國的領先地位。