印度空軍米格-29戰機第5次墜毀！　飛行員跳傘逃生成功

▲米格-29K戰機又發生墜毀事件。（圖／翻攝自推特／@IAF_MCC）

實習記者劉雪兒／綜合報導

印度海軍一架「米格-29K戰機」（MiG-29）8日上午進行例行訓練時，意外在印度西部旁遮普邦（Punjab）賈朗達爾市（Jalandhar）墜毀，所幸飛行員第一時間跳傘，安全著陸。值得一提的是，這是印度海軍自2018年1月以來，損失的第5架米格-29K戰機。

根據印媒The Week報導，印度空軍表示，戰機在飛行時，技術出現故障，後在旁遮普邦北部的空地墜毀，地面沒有人員傷亡，飛行員也被救援直升機接走。對此，國際空軍表示，已下令調查調查法庭（court of inquiry）徹查事故原因。

據了解，印度海軍最初共採購了45架米格-29K戰機，並將這些戰機全數部署在漢薩海軍基地。印度主計審計長公署（The Comptroller and Auditor General of India）曾在2016年的報告中指出，這些米格-29K戰機存在許多技術上的缺陷，大幅降低了機隊的總服役時間，出勤率相當低，其中米格-29K機隊的出勤率僅15.93%到37.63%，而米格-29KUB的出席率也只有21.2%至47.14%。