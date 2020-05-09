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B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

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▲ 美軍公開B-1B轟炸機與KC-135R空中加油機進行補給任務的過程 。（圖／翻攝自PACAF推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

專門追蹤軍機動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）4日透露，美國空軍派出2架B-1B「槍騎兵」（Lancer）超音速轟炸機，飛經台灣東北方海域，前往中國東海執行任務。對此，美國太平洋空軍司令部（PACAF）7日上午也透過推特發布2張照片，可以看見一架B-1B轟炸機與一架KC-135R空中加油機，在東海上空進行空中加油補給的過程。

美國太平洋空軍司令部在推特提到，B-1B轟炸機在訓練任務中飛越東海，並進行了空中加油。軍方也表示，這架B-1B轟炸機是從關島安徒生空軍基地起飛，它作為轟炸機特遣部隊的一部分，負責執行太平洋空軍的戰略威懾任務，與穩定印度太平洋地區安全的任務。

▲ 美軍B-1B轟炸機飛越東海上空。（圖／翻攝自PACAF推特）

這是B-1B第一次出現在台灣外圍海域，消息曝光後，國防部發言人史順文少將也立刻回應，台海周邊海空域情況，國防部都已全程掌握，並嚴密監控當中。

據悉，B-1B機體的最大特色在於採用了可變後掠翼，當它全開時，翼展可達到41.78公尺，採用最大後掠角時是23.84公尺。可變後掠翼是用來調節各種飛行方式，如：高速與慢速飛行、低受風負荷（Wind Gust）、長續航距離、可容易起降等性能。

它的掠海飛行速度0.95馬赫，高空飛行1.25馬赫，作戰半徑為5543公里，最大航程1萬1998公里。可攜帶水雷、集束炸彈、聯合直接攻擊彈藥、2000磅低阻力通用炸彈、B-83核子炸彈、AGM-158聯合空對地視距外飛彈等強勁武器，能精準打擊水面與地面目標，是威力相當強大的超音速轟炸機。

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