　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 日本外務大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本外務大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）8日在內閣會議後的記者會表示，航空自衛隊將在18日成立「宇宙作戰隊」，由大約20人組成編隊，並於2023年起正式服役，用以監控人造衛星、隕石及太空垃圾等，「未來還會考慮擴大編隊，並與民間合作，維持著良好、確實的合作關係。」

繼美國總統川普在2019年底宣布成立美軍第六軍種太空軍（United States Space Force）後，各國的軍備競爭變紛紛放眼至太空領域。美國太空軍首任司令首任司令雷蒙德上將（John W. Raymond）曾指出，太空已成為新的戰場，「空軍及其他軍種必須像思考如何應對大氣層以內的戰爭一樣，思考如何應對太空中的戰爭。」

根據《共同社》報導，日本防衛省極力爭取與美軍、日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）展開合作，並考慮可以派遣聯絡官至美國加州的太空作戰中心，建立及完善太空監視體系。

記者會上河野太郎也表示，在18日當天會舉行授旗儀式，以政府的角度分析，宇宙作戰隊將是相當有意義的一支戰隊，協助了日本在太空相關領域佔有早期的優勢，這相當重要。

ET快訊
愛喝冰水害「經血流不出」？兩派女網友戰翻　中、西醫曝驚人結果
鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」
獨／阿嬌閨蜜控他婚後約妹　賴弘國親自回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

歷經67小時！大陸載人飛船返回艙戴「3頂小紅帽」順利著陸

15年間盜拷承德艦「130項機密資料」 士官長遭判刑1年半

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩稱「中國也有言論自由」：應該去問他

解放軍壓縮台灣防禦縱深　陸委會：大陸採「軟硬兩手策略」

中國出動「海洋地質八號」巡南海萬安灘　越南出動4海警船攔截失敗

美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」　對維護朝鮮半島和平「背信忘義」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

歷經67小時！大陸載人飛船返回艙戴「3頂小紅帽」順利著陸

15年間盜拷承德艦「130項機密資料」 士官長遭判刑1年半

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩稱「中國也有言論自由」：應該去問他

解放軍壓縮台灣防禦縱深　陸委會：大陸採「軟硬兩手策略」

中國出動「海洋地質八號」巡南海萬安灘　越南出動4海警船攔截失敗

美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」　對維護朝鮮半島和平「背信忘義」

WHO被川普抽銀根大缺50億資金　譚德塞呼籲全球團結抗疫

全球近400萬確診、超過27萬人病死　紐約州長：已想出方法「控制這頭野獸」

吃貨必買！日本「炸蝦折疊傘」逼真還原酥脆外型、撐開後更嘴饞

想提早退休？如何簡單制定「財富自由」目標？

蔡英文「中職影片」打招呼　舉牌致敬醫護人員：你是我的MVP

無視就業數據差　美股收紅455點

WHO打臉「中國大外宣」：武漢華南市場與新冠疫情爆發有一定關係

拳王阿里挺甜瓜　安東尼：他要我追求卓越

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

徐乃麟挑戰猜字只拿3分　女星落井下石：你可以不用坐那邊

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

軍武熱門新聞

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

承德艦士官長盜拷機密遭判1年半

歷經67小時！陸載人飛船返回艙順利著陸

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩回應了

美利堅號南海航行衛星圖曝光！

中國出動萬噸護航艦巡萬安灘　越南出動4海警船「攔截失敗」

南韓哨所遭槍擊　北韓使用武器曝光

陸委會：解放軍壓縮台灣防禦縱深

日本「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役

譚兵讀武／五八事件催生中美軍備競賽

解放軍鷹派第一人：現在不是武統台灣的時候！

殲-31已獲軍方立項　瀋飛集團一張照片暗示

歐陽漪棻傳說級以弱勝強　F-84擊落米格-17

台美軍艦罕同框　美艦穿台海照曝

更多熱門

相關新聞

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

專門追蹤軍機動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）4日透露，美國空軍派出2架B-1B「槍騎兵」（Lancer）超音速轟炸機，飛經台灣東北方海域，前往中國東海執行任務。對此，美國太平洋空軍司令部（PACAF）7日上午也透過推特發布2張照片，可以看見一架B-1B轟炸機與一架KC-135R空中加油機，在東海上空進行空中加油補給的過程。

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

法軍人去年10月武漢運動會就染疫

法軍人去年10月武漢運動會就染疫

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」

美限制晶片對中出口　參議員警告：自傷經濟

美限制晶片對中出口　參議員警告：自傷經濟

關鍵字：

太空軍日本防衛省河野太郎國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金錢觀不合？賴弘國曾拿卡任阿嬌刷「一看金額嚇死」

不看好阿嬌婚姻？　周揚青曾預言

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

獨／阿嬌閨蜜控他婚後約妹　賴弘國親自回應了！

更多

最夯影音

更多
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面