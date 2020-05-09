日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

▲ 日本外務大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）8日在內閣會議後的記者會表示，航空自衛隊將在18日成立「宇宙作戰隊」，由大約20人組成編隊，並於2023年起正式服役，用以監控人造衛星、隕石及太空垃圾等，「未來還會考慮擴大編隊，並與民間合作，維持著良好、確實的合作關係。」

繼美國總統川普在2019年底宣布成立美軍第六軍種太空軍（United States Space Force）後，各國的軍備競爭變紛紛放眼至太空領域。美國太空軍首任司令首任司令雷蒙德上將（John W. Raymond）曾指出，太空已成為新的戰場，「空軍及其他軍種必須像思考如何應對大氣層以內的戰爭一樣，思考如何應對太空中的戰爭。」

根據《共同社》報導，日本防衛省極力爭取與美軍、日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）展開合作，並考慮可以派遣聯絡官至美國加州的太空作戰中心，建立及完善太空監視體系。

記者會上河野太郎也表示，在18日當天會舉行授旗儀式，以政府的角度分析，宇宙作戰隊將是相當有意義的一支戰隊，協助了日本在太空相關領域佔有早期的優勢，這相當重要。