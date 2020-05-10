大林郵局17小時破案　翁章梁讚辦案效率：不要想在嘉義縣犯罪

▲翁章梁勉勵辦案員警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮中山路郵局，7日下午4點21分遭1名歹徒闖入，持刀挾持量額溫志工，脅迫郵局行員交出現金，強盜得手91800元後離去。案發後，民雄警分局偵查隊、大林分駐所立即結合嘉義縣警察局刑警大隊、鑑識科等共同組成專案小組，分工合作，全力追緝，經調閱上百支監視器，徹夜比對，到今天清晨發現42年次黃嫌涉有重嫌，並在8日上午再次分析查證，確定由黃嫌所為。黃嫌偵訊坦承不諱，全案依強盜罪嫌移請嘉義地方檢察署偵辦。

翁章梁指出，昨日收到分局長匯報此案件，只向警察局要求4個字「盡速偵破」，也強調個人原則，任何在嘉義縣的犯罪行為，就是對嘉義縣警方挑釁，面對挑釁，將用快速偵破，壓制所有犯罪的行為，因此不要想在嘉義縣犯罪，因為很快就會落網！

▲翁章梁發放獎勵金鼓勵辦案員警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「警察同仁辛苦了！」翁章梁大力讚賞警方不眠不休、徹夜偵辦，僅花17小時，不到一天的時間便破案，為勉勵警方的辛勞，翁章梁親自到民雄警分局頒發獎金，也代表嘉義鄉親向警察同仁獻上最深的敬意。

▲大林郵局搶案僅17小時破案！翁章梁強調為員警打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局表示，治安與防疫同等重要，治安為警察本業，強盜、搶劫為社會矚目焦點，警察維護治安絕不鬆懈，也不容有「趁疫作亂」行為，對於暴力犯罪，不容發生，一旦發生，全力偵辦，展現維護社會安寧秩序之決心，違法行為必依法處理。

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