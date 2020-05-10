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日本超商Lawson全新視覺識別設計　優雅粉＋極簡字體搶攻「她經濟」

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日本超商Lawson根據產品類型與目標客群，發展經營許多自有品牌，如用於咖啡飲品的MACHI Café for coffee、賣糖果零食的Uchi Café，以及主打健康商品的NATURAL LAWSON等等。雖然提供如此專業化獨特品牌的多元路線，能為客戶帶來選擇的樂趣，卻也削弱了Lawson本身能展現的品牌力。於是，Lawson找來了nendo設計視覺識別系統，以維持每個品牌的特性，又有同屬於Lawson的團結感。

首先，nendo將Lawson的logo簡化，擷取其輪廓、顏色與代表的L字樣，打造出具識別度，又易於使用的自有品牌圖標「L-logo」。如此，各品牌即可在不改變原有形象的狀態下，優雅地與Lawson連結在一起。

沒有被歸入獨立品牌的日常商品，帶上L-logo、被統合到「 L basic」品牌，其中的牛奶、雞蛋、麵包統一使用米色包裝，紙巾、家庭用品則以灰色包裝呈現，包裝外皆以極簡輪廓線條顯示其內容物，而價格與產品說明等資訊，則在商店裡的顯示器上呈現，以維持其簡潔外觀，降低購買者居住空間的視覺混亂。產品上更附有日文、英文、中文跟韓文，便於海外旅客選取。

L basic以外的品牌均有「L marche」標示，並帶有L-logo，該logo依冷凍食品、零食、快餐與其他食物四大類別，個別添加相對應的元素。為了擁有柔和的外觀印象，並吸引女性消費者，包裝上不直接放上內容物的照片，而是呈現親人的字體，以及易於了解內容物、色彩柔和繽紛的手繪插圖。

圖文來源／nendo

 
 

（完整文章請看瘋設計

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