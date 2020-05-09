豪宅主人熱邀小聚　他見收藏超眼紅「1小時搬空上億寶貝」



▲鄭男夥同友人前往被害人家中，將上億元珍藏偷走。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新豐鄉一處豪宅內5日遭竊賊以破壞大門的方式，偷走高檔沉香木、檀木及老普洱茶磚等價值上億的收藏，4名竊賊利用2台休旅車在短短1個小時內將屋主多年的珍藏全部搬光。新湖分局經由監視器鎖定陳、鄭、邱3嫌，並將其逮捕，目前邱嫌正由警方押解，前往花蓮取贓，而鄭、陳兩嫌則由法院裁定收押。

▲▼失竊的沉香、檀木及普洱茶。





新豐沈姓被害人收藏許多名貴的沉香、檀木及老普洱茶，經常邀同好前往自家豪宅一起品茗、論香道，沒想到卻因此引狼入室。負責主導此竊案的鄭姓男子，日前有幸受邀前往做客，看見被害人珍貴收藏起了歹念，找來陳、邱嫌等人，租下2台休旅車，並掛上偷竊來的車牌後守株待兔。

鄭嫌一夥人蹲點多日，終於等到5日沈家人外出，一行人將大門破壞後進入，迅速將屋內的高檔沉香、茶品全數收刮一空，分別以2休旅車送出，前後過程僅花了1小時，直到沈姓屋主返家後才急奔警局報案。

被害人向警方表示，遭竊的這批珍藏，損失約上億元。警方成立專案小組，經監視器發現鄭嫌等人行蹤，接著一夥人分頭前往台北及花蓮等地藏贓物，警方先後逮到鄭、陳等嫌並取出贓物，2嫌依竊盜罪嫌移送，新竹地院法官於9日裁定收押。

▲▼監視器拍下行竊畫面。

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