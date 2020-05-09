「送貨怎能搭電梯」現場畫面曝光！事實真相大反轉　送貨員私闖社區還挑釁

▲老夫婦陪同送貨員步出社區，當時過程平和。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

6日台北市南昌路一棟社區大樓，發生送貨員毆打70多歲老夫妻的事件。當時媒體報導均指出，是老夫婦不斷逼問該送貨員「為何搭電梯」，導致雙方爆發口角才釀禍。但傷者家屬向《鏡週刊》出示相關照片和監視器畫面，並口述事發經過，還原父母親被毆打的真相。

傷者賴姓老夫婦的女兒指出，6日上午，打人的送貨員要送貨至隔壁棟大樓，但該棟社區有門禁管制，這名送貨員因此便宜行事，乘坐其住家社區無門禁的電梯，再通過逃生通道前往貨主家。送貨員送完貨再循原路乘坐該電梯下樓，恰巧被老婦撞見，由於該名送貨員身處別人家的玄關前，頭戴安全帽，又未穿制服，行徑令老婦懷疑，因此請該送貨員回到另棟大樓，乘坐門禁管制的電梯下樓。

但該送貨員回應，收貨的住戶很忙不能幫忙刷卡，雙方在現場僵持。老翁聽到妻子與陌生人在外交談，好奇前往察看；由於老翁僅穿短袖衛生衣，送貨員竟用調戲的口吻表示：「哇，阿北你好英俊！」老夫婦眼看此人態度輕挑，行跡不明，因此決定打電話報警。

賴姓老夫婦女兒表示，對方聽到要報警，稱：「好啊，你報警，我要去買飲料！」隨後就轉身搭電梯下樓，還拿出手機對老夫妻猛拍；因為怕人直接跑掉，老夫婦於是往前跟去，該名送貨員下樓後就進入便利商店，並再挑釁要老婦「去報警」。

老婦拿起電話要打，送貨員竟拔腿逃跑，老翁伸手想攔人，該送貨員竟出重拳打中他左眼，還把老婦一把推倒在地，朝其太陽穴再猛毆兩拳，造成老翁顏面骨碎裂、鼻骨裂傷，鼻血直流，眼睛也張不開，老婦臉頰紅腫、瘀血。中正二分局南昌所員警到現場維持秩序，將傷者送醫，並把送貨員帶回做筆錄。



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