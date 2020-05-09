戴超大戒指辦紓困！「賓士阿伯」霸氣影片曝光　公所一句話KO

▲民眾開著賓士車到公所辦理紓困。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院擴大紓困補貼申請6日上路，但由於資格問題引發許多爭議。屏東市公所日前處理到一份特殊個案，一名60歲許老翁開著賓士車、手上戴著頗具價值的戒指要申請紓困，讓市公所的承辦人員相當納悶，雖然對方自稱賓士是朋友借的，經過審核後確定不符合資格，沒想到對方仍不斷跳針，讓公所人員相當無奈。

擴大紓困補貼申請上路後，全台公所幾乎都出現排隊人潮，屏東市公所人員就發現，有一名老翁駕駛新車價近4百多萬、二手價也要近百萬的賓士上門要申請紓困。屏東市公所社會課長吳怡靜表示，「他手上戴著一個頗具價值的大戒指，我問阿伯你經濟有困難嗎，因為我看你開賓士的……。」

請繼續往下閱讀...

老翁解釋，自己退休多年且已經離婚，兒子不願照顧他，平日基本的生活所需其實都是靠著「國民年金」，他目前在工地擔任保全，薪水都是領現金，不方便提出工作、薪資證明，聽到有紓困金的消息後，才會跟朋友借賓士從台南工地回到戶籍地屏東申請，強調「車子是向朋友借來的。」

▲擴大紓困補貼申請上路後，全台公所幾乎都出現排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

公所承辦人員聽完後，告知對方必須出示工作、薪資證明，但對方卻始終拿出不來，也不願意回去跟老闆申請，甚至不斷在紓困補助問題上跳針，眼見始終無法申請，感嘆了一句「生活已經很苦，沒想到申請紓困條件竟如此嚴苛」，隨即離開現場。

屏東市公所人員在審核的過程中，也發現有許多存款破百萬或擁有數間房產的人，忽略以戶為單位要請領補助，讓他們只能一個一個詳細解釋。除了屏東市外，全台各地其實也都有亂象，基隆就有人因為資格不符，氣到在現場大鬧摔椅子，蘭嶼鄉則出現無法申辦的情況，各種情況讓中央與地方政府相當頭痛。