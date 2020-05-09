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金正恩掌權3代屢遭媒體「賜死」！金正日死法最慘…160人陪被「炸死」

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▲▼北韓,金正恩,順川,磷肥料工廠（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩5月1日燦笑出席化肥工廠完工典禮。（圖／翻攝自朝中社）

實習記者周依儒／綜合報導

北韓領導人金正恩在4月時因神隱逾20日，遭爆各種如腦死、植物人、命危的揣測，結果2日時北韓媒體揭露金正恩1日出席化肥工廠的竣工儀式的照片及影片，粉碎了外界的爆料。不過，這並非北韓領導人首次被外國媒體「寫死」，包括金正恩的祖父、北韓首任領導人金日成和爸爸金正日以及姑姑金慶喜，皆曾被媒體報導過「被刺客暗殺」、「被炸彈炸死」等各種謠言，但最後都被北韓官方媒體打臉。

▲▼ 金正日,金日成,北韓。（圖／路透社）

▲左為金正恩的祖父、北韓首任領導人金日成。（圖／路透社）

根據Asia Times報導，1986年11月16日時，美軍監聽員疑似在北韓的廣播中聽到輓歌，且同時日本公安調查廳也接獲線報，表示金日成遭到暗殺，且刺客已經逃往中國。隨後各國媒體開始紛紛報導「金日成慘遭暗殺」，但沒想到金日成卻在2天後的18號親自出席公開活動，等同打臉外界的「暗殺說」。

▲北韓前領導人金正日在壁畫中身穿白色實驗袍，舉起北韓出產的「大同江啤酒」（Taedonggang Brewery）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓第二任領導人金正日。（圖／達志影像／美聯社）

2004年4月22日媒體報導，金正日搭乘列車從中國返回北韓時，卻在終點站龍山站遭列車上的炸彈炸死，導致金正日和其他高層官員全數死亡，造成161人死亡、1300人受傷，當時各家媒體紛紛報導金正日因為不聽話而「被中國殺死」，不過就在同年5月3日，金正日卻又毫髮無傷的出現在大眾面前，謠言不攻自破。

此外，金正恩的姑丈張成則在2013年金正恩剛上任時企圖發動政變，隨後遭到犬決，而他妻子也就是曾擔任朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央書記局書記的金正恩姑姑金慶喜，在當時也被各家媒體報導和丈夫一同遭到刑罰。不過北韓官媒《朝中社》卻在2014年釋出金慶喜在北韓郊區隱居休養的畫面，同時表示她已不管平壤核心政權一事。

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席公開活動。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩5月1日出席公開活動。（圖／路透）

最後則是現任領導人金正恩在今年4月12日後就開始神隱，連祖父金日成冥誕「太陽節」都缺席，期間也不斷被爆出因心血管手術失敗、病亡等等假消息。但最後金正恩在5月初無預警出現於化肥工廠完工典禮，親自打臉各國媒體。

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