文在寅支持度衝破71%！　創南韓歷任民選總統同期紀錄

▲南韓總統文在寅。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

面對新冠肺炎疫情，南韓總統文在寅應對措施獲得國人力挺，根據民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）8日最新出爐的數據，文在寅支持度如今增至71%，不但是2018年7月以來最高，在任期邁入第4年的此刻，支持度也勝過南韓歷任民選總統的同期最高紀錄。

彭博報導，文在寅初期面對疫情爆發時也曾出現失誤，曾主張新冠病毒將會在不久後被消滅，但染疫人數在數日內激增，3月初的確診者僅次於中國，位居全球患病人數第2多的國家。但南韓政府迅速改變應對策略，聚焦大規模檢測以及隔離確診者，成功控制疫情蔓延。

▲南韓境內迄今有10822人染疫，累計256人病逝。圖為南韓首爾站戴著口罩的民眾。（圖／路透）

事實上，文在寅2017年5月10日上任南韓第19任總統，儘管文在寅民調一度跌至30%，但仍一次次挺過經濟、外交、人事任命危機，所屬執政黨聯盟也在今年4月取得大勝，讓文在寅陣營獲得五分之三的絕對多數，能夠順利推動立法。

值得關注的是，文在寅的任期如今也邁入第4年，根據民調機構蓋洛普韓國8日統計數據，他的支持度來到71%，勝過南韓歷任民選總統的同期最高紀錄，也創下2018年7月以來的新高。

▼文在寅任內也推動改善與北韓的關係。（圖／青瓦台）

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