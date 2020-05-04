台灣「每天31位女性」罹患乳癌！全球人壽曝光癌症醫療5大重點：保障額度要足夠

▲乳癌威脅，全球人壽建議女性投保醫療保障5大重點。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

根據衛生福利部統計，乳癌為我國婦女癌症發生率第1名、死亡率第3名，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌死亡，尤其以約45至69歲之間為發生高峰。全球人壽提醒，母親節即將到來，防疫的同時也要重視健康，可善用醫療保障5大重點，強化自己的醫療保障。

除了乳癌之外，國民健康署發布2016年癌症登記報告顯示，子宮體、卵巢癌及子宮頸癌的發生率，也分別名列女性前10大癌症的6至8名，其中子宮頸癌更由第9名上升到第8名。全球人壽表示，治療癌症的新式療法或藥品與相關的照護費用，通常相對高昂且須自費負擔，因此，女性在規劃醫療保障時，可注意醫療保障5大重點。

全球人壽指出，首先，用一張癌症醫療險搭配一張「一次性給付」或「多次性給付型」的癌症險，萬一罹患癌症，除了可申領一整筆一次給付癌症保險金之外，還可在依照醫生的建議選擇透過手術、化放療或標靶藥物等適合自己的治療方式時，降低財務負擔上的顧慮，並提高醫療品質。

第二，了解保險給付範圍及金額。一般癌症醫療險通常包含住院醫療保險金、住院手術保險金、門診手術保險金、化學或放射線治療保險金、骨髓移植手術保險金、義乳重建手術保險金及住院前後門診醫療保險金等7大醫療給付項目。

由於癌症醫療險主要是提供癌症接受住院治療、手術或是化放療的保障，因此，全球人壽建議，除了癌症醫療險之外，還可以投保一次性給付或多次性給付的癌症險，若投保一次性給付，保額建議至少規劃50萬至100萬元；若是多次性給付，保額則建議至少規劃30萬至50萬元。預算有限，也可利用附約型癌症險保單減輕負擔。

第三，過去傳統防癌險保單通常沒有包含標靶治療、特殊用藥、新式療法等自費費用保障，民眾可透過投保實支實付醫療險及住院日額型醫療險來補足保障。

若需要投保第二張以上的實支實付醫療險時，投保前須確認其保單是否接受醫療收據副本的理賠方式；如果需要透過投保住院日額型保單填補住院治療時期的薪資損失或看護費用，投保金額建議應該規劃日額2000元或以上。

第四，一旦罹癌或失能，是否有豁免保費保障。若罹癌或失能，可能無法工作賺錢繳交保費，準備好豁免保費的保障，不但不須繳交保費還可繼續保有癌症保障，讓保障不中斷。

最後，除了癌症之外，也要留意好發於40歲以上女性的重大傷病，包括類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等自體免疫症候群的疾病。全球人壽建議，可趁年輕時投保重大傷病險，其特性是保障範圍廣、理賠認定明確，投保後如果罹患符合保單約定全民健保所公告的22大項的重大傷病，在取得重大傷病證明後就可申請理賠。

▲女性醫療保障5大重點內容。（圖／記者楊絡懸製表）