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550萬蓋宮廟買到「半價」凶宅？　買家先安香爐再告卻連輸兩次

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▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廖男不滿買到凶宅，提告求償197萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男子2016年4月間以550萬元買下台中一塊土地，打算蓋宮廟，隔年卻從里長口中聽聞，原來的農業資材室裡曾有人上吊身亡，導致土地價值減少五成，僅剩275萬元，讓他氣得對林姓賣家提告求償返還97萬元不當得利，同時還要賠償100萬元的整地費用。不過，這起案件上訴至台中高分院，合議庭法官認為，廖男在提告之後仍如期舉辦宮廟活動，可見並未受到事故影響，最後不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

廖男在判決書中主張，2016年4月24日以550萬元為代價，買下林男位於台中市的某塊土地，包含土地上之作物、改良物全部（含農業資材室），並且打算興建宮廟，簽約時先給付350萬元，後來陸續匯款22萬元，合計已經支付372萬元；直到隔年10月間，他才聽當地里長說起，原來2005年曾有人在該農業資材室裡上吊身亡，導致土地價值減少五成，僅剩下275萬元，他不滿賣家明知此事卻沒有告知，這才決定提告請求返還不當得利的97萬元，同時求償100萬元的整地費。

對於上述指控，林姓賣家答辯，土地買賣契約簽訂後就依約在2016年6月16日移轉所有權登記，也順利完成點交，工寮內死亡的人是他的弟弟，由於他長年在外生活，不清楚弟弟是怎麼過世的，後來工寮拆除改建成農業資材室，而且廖男在2017年10月間就得知此事，卻沒有提出減少價金的請求，甚至繼續整地、施工，不顧該土地為山坡地保育區之農牧用地，硬是整地開發興建宮廟，顯然已經違法，如今宮廟經營多年、香火鼎盛，實在沒有理由反過來求償。

▲▼ 憂鬱症（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林男並不清楚弟弟當時的狀況。

由於這起案件一審時，台中地院法官裁定駁回廖男的告訴，他不滿提出上訴。台中高分院合議庭認為，縱使該土地曾有人尋短，但經過調查死者是在送醫急救後才宣告不治，死亡地點並非是在最有爭議的農業資材室，這一點與大眾定義的「凶宅」不同。

合議庭接著指出，自殺事件發生在2005年，土地買賣則是在2016年，兩者相差11年之久，理論上這件事造成的主觀及心理因素影響，會隨著時間經過漸漸消失，進一步詢問該轄區派出所警員，幾乎沒有人聽聞此案，追問分局同仁也無人知悉，可見就連對刑事案件最敏銳的第一線警員，也因為年代久遠而不復記憶，從這裡可以看出，廖男主張該地成為凶宅而掉價一事有些瑕疵。

合議庭表示，廖男自認為買到凶宅，卻還是懸掛宮廟牌匾、安置香爐，甚至在提起訴訟後照常舉辦宮廟活動，廣邀信眾前來參加，顯然並未受到任何影響，若真的在意土地靈性、磁場受損，又怎麼會繼續舉辦活動，種種事實都與他的說詞不符，未足採信，最後還是裁定駁回，全案仍可上訴。

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