共軍運8戰機闖入ADIZ防空識別區　國防部戰機升空廣播反制驅離

▲中共空軍8闖入我防空識別區。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，但共軍近來卻不時派出軍艦、軍機擾台。據了解，8日午間又有一架「運8」型機，試圖闖入我國防空識別區（ADIZ），隨後遭到我國空軍攔截警告，使用廣播反制才飛離。 對此，國防部證實，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機已飛離我防空識別區。

根據國防部公開紀錄，中國大陸解放軍今年已6度派出軍機擾台，「殲11」戰機於今年2月一度踰越海峽中線，「空警500」、「殲11」戰機編隊也在今年3月16日在台灣西南方空域進行夜航訓練，都對我國空防造成莫大壓力。

此外，中國大陸海軍今年亦有兩起接近我國外圍海域訓練紀錄，遼寧號航空母艦與4艘作戰艦、1艘補給艦於4月12日航經宮古海峽、我國東部外海、巴士海峽並進入南海，艦隊也在4月22日循原路線返航。

據了解，8日午間又有一架「運8」型機，試圖闖入我國防空識別區（ADIZ），隨後遭到我國空軍攔截警告，使用廣播反制才飛離。此外，追蹤軍事飛行器動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）8日公布資訊顯示，美國空軍B-1B超音速轟炸機兵分兩路進入南海巡弋，其中一路穿越巴士海峽飛抵南海，KC-135R加油機提供油料補給。

對此，國防部表示，國軍偵獲中共一架運8型機，於8日下午12點許於台灣西南方海域執行飛行訓練，期間曾短暫進入我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機已飛離我防空識別區。

國防部強調，國軍對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，目前狀況均正常。

事實上，美軍近期頻繁出動B-1B超音速炸機巡弋西太平洋，今天已經是繼5月1日、4日、6日以來，第四度有B-1B轟炸機接近我國外圍空域，國防部發言人史順文表示，國軍對相關動態都有掌握應處，目前一切狀況均正常。

▼國防部晚間也於臉書證實，中共運8型機闖入我國防空識別區。（圖／取自國防部發言人臉書）



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