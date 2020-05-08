劇場設計界奧運！衛武營唯一亞洲代表　「EUREKA」4年計畫搶先看

▲《EUREKA!2.0發現衛武營》展覽，以展覽、演出、創意實驗自造所等形式，讓大眾在場館啟用後，首度一窺衛武營「EUREKA」全貌。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營「EUREKA」計畫與擁有「劇場設計界奧運」美譽的「PQ布拉格劇場設計四年展」（Prague Quadrennial of Performance Design and Space），自2017年起展開4年合作，並成為PQ崛起計畫（Emergence）8個合作國家唯一亞洲代表。而今年5月的《EUREKA!2.0發現衛武營》，以展覽、演出、創意實驗自造所等形式，讓大眾在場館啟用後，首度一窺衛武營「EUREKA」全貌。

「EUREKA」為希臘文「發現」的意思，衛武營今年《EUREKA!2.0發現衛武營》關注空間、眾人與劇場自造者，如音樂創作者、空間與舞台設計師、導演、編舞家、馬戲創作者等新銳劇場人，由此核心價值，創造出相遇、實驗和媒合創意的場域，把觀眾、表演者、創作設計群和場館工作人員，聚集在衛武營獨特的建築空間，一群人一起實驗與探索，從藝術文化中心到都會公園，打開眾人對於「生活即是劇場」的想像。

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▲從藝術文化中心到都會公園，打開眾人對於「生活即是劇場」的想像。（圖／衛武營提供）



衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營不僅是劇場，建築空間的每個角落，都可以是藝術創作者創意迸發的靈感來源。《EUREKA!2.0發現衛武營》延續衛武營和「PQ布拉格劇場設計四年展」的國際夥伴關係，透過這次3項活動，串聯不同國家的夥伴藝術計畫，在衛武營公共空間創造驚喜趣味，擴大民眾參與。疫情雖然讓彼此距離變遠，但藝術如同生活，我們對藝術的熱情，並不會消失或停頓。在衛武營，藝術與社會相互投影，藝術也為社會帶來更多公共價值和色彩。



《EUREKA!2.0發現衛武營》展覽，在整個5月的11:00到21:00，於3樓樹冠大廳閱讀窩與樹冠露台（西）展出。展覽透過靜態圖文、動態影像及演出物件及道具等，帶領大家一起認識衛武營和「PQ布拉格劇場設計四年展」，豐富而多面向的發展軌跡和合作歷程。



衛武營EUREKA創作群集體創作的《Lift Me Up》，是以台灣民俗祭儀、遶境扛轎文化以及台灣紅、孟宗竹等台灣元素，轉化為當代參與式展演形式，融合動態軌跡追蹤等科技，進行測字問事的情境展演，去年6月在捷克布拉格「PQ布拉格劇場設計四年展」首演，吸引眾多國際人士參與。



今年《Lift Me Up》回到衛武營，將經歷國際藝術節洗禮的作品再現於台灣，從場館特殊的空間設計，發展出2.0版本《抬轎》，讓測字問事情境，穿梭於三樓樹冠大廳東側與二樓榕樹廣場之間，藉由兩個空間彼此的穿透性與上下關係，更加貼近對於「群體意志」和「神的意旨」的探索，將在5月9日（六）與5月10日（日）13:30、16:00進行4場演出。

▲▼《抬轎》從去年的總統大選中候選人受神明囑託啟發，開始探討對神意、民主等意涵的探討。（圖／衛武營提供）





《抬轎》主要創作群之一的黃鼎云表示，共同創作是大趨勢，自2018年衛武營Eureka計畫七位主要創作群相遇，過程激盪許多想像力，但當中協調和討論也很辛苦。

黃鼎云也說，《抬轎》從去年的總統大選中候選人受神明囑託啟發，開始探討對神意、民主等意涵的探討。來到衛武營的演出，進一步透過空間特性，讓不同參與者分別扮演問事和解籤角色，讓大家反思，人、神意志的關係。



創意實驗自造所採閉門工作坊形式，邀請37位來自藝文、教育、公部門各領域的國內劇場自造者，5月4日（一）到5月9日（六）期間，將衛武營室內、戶外等公共場域作為試驗場，彼此激盪想法、創意，並動手實作，期許創作者們以衛武營為實驗培養皿，撞擊出火花和交流合作契機，5月8日（五）14:00至16:00，參與藝術家將在一樓榕樹廣場和三樓樹冠大廳，進行創意的公開呈現。



擔任創意實驗自造所嚮導的交通大學建築研究所助理教授凌天表示，這次工作坊參與者包括不同領域的專家，如同光譜有多元的色彩，大家齊聚在有大量不受傳統定義空間的衛武營，思索著在既有的文化、公共參與、遊憩等功能下，如何再往下挖掘與想像。也到場館所在的鳳山，探索在地與衛武營關係，未來可以如何發展。



衛武營所有活動舉辦前，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行6項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，活動全程落實「社交安全距離」等措施，降低參加者與表演者感染風險。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。