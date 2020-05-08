快訊／陳時中、侯友宜同框看中職！大讚「職棒開放一小步，台灣防疫一大步」

記者羅婉庭／新北報導

中華職棒8日開放1000球迷入場觀賽，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及新北市長侯友宜一同入場觀賽，兩人到場後也一起進入貴賓室等候。侯友宜表示，這是今年球季第一個開放球迷進場的球賽，因此這場比賽受到全球矚目，大讚「職棒開放過程的一小步，卻是台灣防疫的一大步」。

▲陳時中、侯友宜入場觀賽，同視察球場看防疫作為。（圖／記者黃克翔攝）

中華職棒（CPBL）成為2020年首個開打、開放觀眾進場的職棒聯盟，富邦悍將與統一獅8日晚間在新莊球場首場開放球迷進場比賽，球賽開打前場外也聚集了不少湊熱鬧的民眾。

侯友宜說，中職讓台灣被國際看見，謝謝第一線的防疫人員，全場一定要為替陳時中部長掌聲鼓勵，每個階段的防疫，都是專業評估，包含漸進開放按階段進行，體育也是新型態生活開放的一環，台灣的防疫非常成功。

侯友宜表示，決定開放後， 新北市政府跟中華職棒協會會長長吳志揚非常關心球場的防疫作為。一切以防疫優先，兩天連續到球場中督導，也非常感謝中職認真做防疫，包括進場實名制、驗票動線、全館消毒、戴口罩、保持社交距離、不販售飲食等規定都有做到位。

侯友宜說，今天開放球迷入場是職棒開放過程的一小步，卻是台灣防疫的一大步，做給全球看，讓體育賽事變成在防疫期間，新型態安全生活模式的第一步，創造出全球第一，但嚴謹防疫作為一定要保持，讓國人在防疫作為上成為全球的指標，「職棒加油、台灣加油！」。

▼中華職棒富邦悍將對統一獅，陳時中、侯友宜分別致詞。（圖／記者黃克翔攝）