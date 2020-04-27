游淑慧批火災死亡人數比郝龍斌8年加總還多　消防局斥：全國都是普遍增加

▲柯文哲回應林森錢櫃相關議題。（圖／翻攝臉書直播）

記者楊亞璇／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃KTV上午發生火災，釀5人死亡悲劇。國民黨議員游淑慧質疑，柯文哲的5年多任期，死亡人數已高達86人，比起郝龍斌的8年總和（63人）還高36%。對此，北市府27日表示，這個情形也不是台北市的問題，105年以後全國都是普遍增加。

游淑慧批評，上個月萬華才一起6人死亡的火災案件，接二連三，台北市的消防公安出了什麼問題？柯文哲的5年多任期，台北市光是因火災死亡的人數，連同今天，已經高達86人，比起郝龍斌的8年總和63人還高36%「不扯嗎？這是一個怎樣的倒退？」

游淑慧也質疑，每年的公安消防預算，都花到那了？而柯市府的公安管理更是荒謬可笑，最新一次4月22日才召開的府級公安會報，明明火災死亡人數是亮起紅燈 ; 但消防安全設備檢查的不合格率，卻都是數字漂亮呈綠燈指標。這不矛盾嗎？ 真的有檢查確實嗎？才4天就打臉柯市府的公安管理。

對此，消防局吳俊鴻表示，105年以後，消防署要求死亡統計，「跟火有關的都要統計進入」，105年以前沒有那麼嚴格規定，例如縱火、自殺會列到刑案，所以105年以後人數增加了，以去年108年來講，15位死亡，其中自殺、縱火佔7個，將近一半，這個情形也不是台北市的問題，105年以後全國都是普遍增加。

柯文哲說，簡單講，是火災傷亡定義改變，以前縱火算刑事案，自殺算衛生局，沒有嚴格統計，所以要比較應前後標準一致。至於公安會報綠燈引發質疑，柯文哲，如果每次都綠燈，表示項目已經做得不錯。