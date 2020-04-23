涉收賄120萬護航豪宅　高巿前建管處副處長二審逆轉判無罪

▲放水豪宅違建，建管副處長李政賢家中紅包多到隨處放。（圖／東森新聞）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高市府工務局建管處前副處長李政賢2015年前被控涉嫌護航建商及跑照業者，檢方偵辦時於他住家內搜出30多個紅包，加起來總計102萬現金，另外還有7萬多元禮券及滿滿洋酒。高雄地院2018年10月依貪瀆等罪判李男6年8月徒刑，案經上訴後出現逆轉，本月23日高院宣判李男貪汙的部分無罪，但公務員登載不實罪處1年6月徒刑。可上訴。

高雄市政府爆發建管官員索賄弊案，廉政署調查後發現，建築業有一種公關費，申請建照每案收1到10萬元已經是不能說的行規。2013年9月李政賢收受了高雄豪宅國揚建設公司的高額現金及各項禮品，協助其國硯建案儘快取得使用執照，當時此建案本來依法應該要在每間廚房施作防火隔間及防火門，但因趕工不及，竟僅施作未達法規要求的防火隔間應付，並由建築師出具不實的竣工檢查報告及竣工圖等，由跑照業者向建管處申請使照，過程中由李政賢指示放水，經核章後取得執照。

檢調人員2015年搜索李政賢住家時，在一堆單據裡挑出一包又一包的紅包袋，每包都裝有現金，總共搜出30多個紅包、信封袋，加起來102萬元，另外還有7萬多元禮券，賄款擺滿一整桌。

▲放水豪宅違建，建管副處長李政賢家中紅包多到隨處放。（圖／東森新聞）

2018年判決出爐，李政賢被依公務員登載不實罪，處有期徒刑1年2月，又犯貪污共2罪，各處有期徒刑4年6月，合併應執行有期徒刑6年8月，褫奪公權4年。李政賢和檢方均不服提上訴，本月高院審理完出現逆轉，23日宣判李政賢貪污罪的部分無罪，其餘上訴駁回。

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