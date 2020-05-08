　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隱翅蟲高雄大量出沒！大學旁「一晚殺死50隻」　屍體照震撼網友

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼隱翅蟲高雄出沒。（圖／周刊王提供）

▲有民眾一晚抓到大量隱翅蟲。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著天氣日漸炎熱，許多蟲子也開始出來活動。有高雄民眾在一個晚上抓到50隻隱翅蟲，還將照片貼到社群媒體，表示自己住家遭遇蟲蟲危機，請市長韓國瑜盡速處理。

7日有高雄民眾在臉書社團「公民割草行動」PO文，提到自己住在高雄大學附近，住家有隱翅蟲大量出沒，並將自己殺死的隱翅蟲放在衛生紙上，怒轟市長韓國瑜，「請你用拆招牌的速度來處理好嗎？」許多網友看到照片，紛紛驚呼，「天啊，請小心處理」、「好噁！真的太恐怖了」、「我曾經痛3個禮拜，整個像火在燒，無時無刻」。

請繼續往下閱讀...

▲▼隱翅蟲高雄出沒。（圖／周刊王提供）

▲隱翅蟲汁液會讓皮膚潰爛。

隱翅蟲的特徵是身體為橘黃色，因頭、胸及尾部為鐵青色，又稱「青螞蟻」。棲息地一般在水田、草地及樹林中，每年4至9月是其活躍的季節。隱翅蟲有趨光習性，常在晚上飛進有亮光的地方。毒隱翅蟲並不會螫人，但只要不小心碰觸到牠的身體，其體液因有隱翅蟲素會刺激皮膚，一旦接觸10～15秒就會引起發炎反應，患者會感到灼痛，皮膚起泡及潰爛。

更多 CTWANT 報導
印度版「N號房」　「男孩更衣室」狂傳未成年女性私照、成員相約強姦女同學
印尼女外配狠殺前夫　「順便猛捅」熟睡中女兒心臟稱：不後悔
周揚青情斷小豬「戀上高富帥」？　網友加碼爆料「老闆驚人身家」

ET快訊
蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆　上午10時出面說明
紀德艦屢被當砲房！海軍輪機長醉戰女官被汰除　女兵狂叫蓋過機械
52歲女星「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　體重10
美期刊：巴拉圭參院表決「與台斷交」轉向北京　差9票過關
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」口感超好

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

隱翅蟲高雄大量出沒！大學旁「一晚殺死50隻」　屍體照震撼網友

古亭河濱公園驚見「魚群翻肚暴斃」　上百屍體遍佈河面

4縣市高溫亮橙燈！今起熱到爆上看36℃　週日晚梅雨季首道移動鋒面到

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」　他再爆鄰居姨：3棟房也在哭

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊「補刀」　網笑：這樣母湯喔

慢慢數零錢、寄一堆包裹　超商排隊最怕碰到這些三寶

幸福粽葉飄香　兒少協會辦歡慶端午祝學員會考「包中」！

刺繡藝術家Amber Griffiths　用針黹之工重現人體解剖學

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」口感超好

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

隱翅蟲高雄大量出沒！大學旁「一晚殺死50隻」　屍體照震撼網友

古亭河濱公園驚見「魚群翻肚暴斃」　上百屍體遍佈河面

4縣市高溫亮橙燈！今起熱到爆上看36℃　週日晚梅雨季首道移動鋒面到

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」　他再爆鄰居姨：3棟房也在哭

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊「補刀」　網笑：這樣母湯喔

慢慢數零錢、寄一堆包裹　超商排隊最怕碰到這些三寶

幸福粽葉飄香　兒少協會辦歡慶端午祝學員會考「包中」！

刺繡藝術家Amber Griffiths　用針黹之工重現人體解剖學

狼男姦殺哈日女「DIY整形逃亡」！刀剪厚唇針縫鼻　帥到忘了他的渣

歡慶母親節　佳警贈「火鶴」花祝母親呼賀

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」口感超好

爭寵求關注！吉娃娃暴風轉圈「加速險撞壁」　網笑：不暈嗎

九二汽油下周站上18元大關　加滿油箱多花95元「加油要快！」

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

隱翅蟲高雄大量出沒！大學旁「一晚殺死50隻」　屍體照震撼網友

油罐車自撞…汽油外漏大爆炸　9公里隧道秒變高溫火爐「返鄉人潮受困」

羅志祥約砲多P「天價損失曝光」！　《這！就是街舞》爆遭男星取代…身分曝光超諷刺

新莊里長30人旅遊團「國台辦食宿全包」　違反選罷法起訴

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

生活熱門新聞

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

今起熱到爆上看36℃　週日晚鋒面到

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

氣象局曝下周梅雨鋒面雨最大時間點

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

戰神揭真相「紓困第一步就錯了」

網傳「全國舞廳酒店明天復業...」　指揮中心駁斥：假訊息！

交大「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧！

更多熱門

相關新聞

他遭隱翅蟲吻...雙腿「線型水泡炸開」

他遭隱翅蟲吻...雙腿「線型水泡炸開」

夏天隱翅蟲來襲！一名網友睡覺睡到一半，忽然覺得「大腿癢癢的」，隔天起床發現皮膚短時間出現「線狀噴濺」和「顆粒流膿」的水泡傷口，還有灼熱搔癢感。醫師研判是「隱翅蟲素」造成大面積皮膚炎，提醒民眾睡覺要注意蟲蟲上身。

手爛整片！防隱翅蟲「毒液噴炸」4大重點

手爛整片！防隱翅蟲「毒液噴炸」4大重點

隱翅蟲別用打　專家建議用吹的

隱翅蟲別用打　專家建議用吹的

別打隱翅蟲！4招防腫成米其林寶寶

別打隱翅蟲！4招防腫成米其林寶寶

隱翅蟲爬手上！正妹大力一巴下場超慘

隱翅蟲爬手上！正妹大力一巴下場超慘

關鍵字：

隱翅蟲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面