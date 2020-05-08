隱翅蟲高雄大量出沒！大學旁「一晚殺死50隻」　屍體照震撼網友

▲有民眾一晚抓到大量隱翅蟲。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著天氣日漸炎熱，許多蟲子也開始出來活動。有高雄民眾在一個晚上抓到50隻隱翅蟲，還將照片貼到社群媒體，表示自己住家遭遇蟲蟲危機，請市長韓國瑜盡速處理。

7日有高雄民眾在臉書社團「公民割草行動」PO文，提到自己住在高雄大學附近，住家有隱翅蟲大量出沒，並將自己殺死的隱翅蟲放在衛生紙上，怒轟市長韓國瑜，「請你用拆招牌的速度來處理好嗎？」許多網友看到照片，紛紛驚呼，「天啊，請小心處理」、「好噁！真的太恐怖了」、「我曾經痛3個禮拜，整個像火在燒，無時無刻」。

請繼續往下閱讀...

▲隱翅蟲汁液會讓皮膚潰爛。

隱翅蟲的特徵是身體為橘黃色，因頭、胸及尾部為鐵青色，又稱「青螞蟻」。棲息地一般在水田、草地及樹林中，每年4至9月是其活躍的季節。隱翅蟲有趨光習性，常在晚上飛進有亮光的地方。毒隱翅蟲並不會螫人，但只要不小心碰觸到牠的身體，其體液因有隱翅蟲素會刺激皮膚，一旦接觸10～15秒就會引起發炎反應，患者會感到灼痛，皮膚起泡及潰爛。

更多 CTWANT 報導

印度版「N號房」 「男孩更衣室」狂傳未成年女性私照、成員相約強姦女同學

印尼女外配狠殺前夫 「順便猛捅」熟睡中女兒心臟稱：不後悔

周揚青情斷小豬「戀上高富帥」？ 網友加碼爆料「老闆驚人身家」