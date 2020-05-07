傳要為反罷韓發聲　王金平：看態勢發展

▲韓國瑜、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者王淑芬高雄7日電

高雄市6月6日舉行市長罷免投票，國民黨關切發展，前立法院長王金平今天說，「支持韓國瑜選市長、當個好市長」是他一貫原則；至於要如何為韓發聲，他說「要看態勢發展」。

媒體報導，國民黨立委林文瑞4月中旬邀王金平及高雄市長韓國瑜在雲林餐敘，席間有人提到罷免案，希望王金平能協助化解壓力，而王金平也說身為黨員不能置身事外，會在適當時間表態。

王金平今天接受中央社記者電話採訪，他證實日前受邀到林文瑞家做客，韓國瑜等人也參加，是因今年3月眾人在他路竹老家吃火鍋時，林文瑞提出邀約，才會日前又到雲林。

有關罷免案，王金平說，他是國民黨員當然會關心發展；被問到是否會為韓國瑜在適當的時間說話，他表示，「支持韓國瑜選市長、當個好市長」一直是他的原則、一貫的原則。

王金平說，過去邀工商團體到高雄勘察投資，就是要幫韓國瑜當個好市長，要讓高雄有投資及發展；再被問何時為韓國瑜說話？他說，「未來要怎麼做，要看態勢怎麼發展」，還說「影響力有多少？現在我是個普通的選民而已，也要看情勢」。

有關與王金平餐敘談到罷免案一事，韓國瑜告訴中央社記者，是受邀到林文瑞家作客，他向王金平報告了高雄市的施政及防疫進度，以及高雄至今武漢肺炎零本土病例等。

王金平與韓國瑜關係因為在林文瑞家餐敘被形容正式破冰。親近王金平的高雄市農會理事長蕭漢俊表示，兩人是在總統初選時有競爭，事情過了就過了，「沒有必要一直將『死耗子』背在身上」，該甩的就要甩掉，日子總是要過，尤其王金平是個心胸開闊的人。

被問到王金平是否會為韓國瑜發聲化解罷免案一事，蕭漢俊說，「如果韓國瑜有需要就會找王金平、找大老說說話」，當事人有無需要才要緊。

韓國瑜除了面臨罷免案的壓力，還傳出國民黨高雄市議會黨團因市政資源分配問題內部鬧分歧，甚至衝擊府會關係等。市議會國民黨團今天發聲明澄清，完全是空穴來風，國民黨團尊重不同意見，很多決議都經由討論產生共識，沒有分裂只是更加團結。