中科購物廣場違建訴訟多年終定讞　中市府捍衛公安將斷水電

▲▼中科購物廣場違建，市府將前往斷水斷電。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市深耕公司向台糖承租土地經營中科購物廣場，後來因偽造文書被告上法院，經多年訴訟，全案在2月定讞，台北錢櫃大火的殷鑑不遠，台中市政府為展現維護公共安全決心，保護市民安全，近日將前往斷水斷電，並安排拆除期程。

市府表示，深耕公司承租台糖土地，經營中科購物廣場，後來涉及偽造文書吃上官司，最高法庭刑事庭2016年12月判決定讞，地主台糖公司隨即隔年1月份將相關資料行文給都發局，都發局依法在2018年3月份撤銷深耕的臨時建物許可，業者不服，另提行政救濟，最高行政法院2019年7月駁回，業者再提行政救濟「再審」，今年2月最高行政法院再度駁回，全案確認。

目前廣場上的建物已是違章建築，但仍有部分商家繼續營業，周邊商家也質疑中科商圈無照營業，有公安疑慮，市府去年11月份已函文通知深耕公司與商家做好溝通和善後，至今也給了6個月的寬限時間，基於公共安全，都發局近期將前往斷水斷電，希望業者遵守相關法律判決。

市府表示，台北錢櫃KTV大火殷鑑不遠，聯合稽查大隊突擊檢查全市公共消費場所，一旦發現有公安疑慮，都會要求業者或管理委員會限期改善，如未能改善，立即要求停業。

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