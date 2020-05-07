罷韓投票1823所快達標！　昨天進度1761缺62…今天剩1所協調中

▲民政局長曹桓榮表示，投開票所數量已快完成協調作業。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

儘管罷韓投票不到1個月就要舉行，但投開票所屆時可否湊足1823處仍是個問號，不過日前卻傳出三民區有學校因疫情因素不外借，對此民政局長曹桓榮表示，目前尋覓投開票所進度幾乎已經快完成，但市府防疫優先的考量不變，三民區區長藍美珍也說，三民區應設投開票所數量為189所，目前僅剩1間學校仍在協調借用中。

曹桓榮表示，尋覓投開票所權責屬市選委會，區公所僅從旁協尋，至於任何的空間規劃都樂觀其成，其中對於是否仍湊足1823處投開票所，曹桓榮則強調目前進度已快完成，但其中有幾間仍由選委會溝通協調中，目前市府首要工作還是防疫，對於三民區達成率及搭帳棚等問題，區長藍美珍則說，目前仍由選委會進行認定中。

▲中選會主委李進勇2日南下與市選委會協調，確定投開票所數量比照2018縣市長選舉。（圖／記者洪正達攝）

曹桓榮也說，選委會過去也曾借用私人場地或民宅，市府也會尊重選委會的考量，新聞局長鄭肇鑫也說，這次選務工作因遇到疫情影響不得不做出權宜考量，跟過作法的確有不一樣，這也是相當正常的事。

據了解，中選會6日公告目前高雄市罷韓投開票所已完成借用的有1761處，尚有62處未完成，其中三民區為49處、鳳山區為13處，達成率為96.9％，經過一天後，鳳山區已全部完成，三民區也僅剩一處在協調中，預計7日就可完成，並將最終投開票所地點呈報予中選會。