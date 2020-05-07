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案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

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▲▼指揮中心5/7記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布一例境外移入新增病例，個案為20多歲女性，在卡達工作時染疫，經過治療休息，二採陰性後返台，但卻又復陽，不少人也疑惑是否為「二次染疫」？對此，專家指出，如果是二次染疫，病毒量應該會飆高，但該個案復陽屬於「弱陽性」，因此應該是體內殘存的。

案440曾於3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於「卡達」確診新冠肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日。

請繼續往下閱讀...

▲▼440,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲今日新增的案440，她是在卡達染疫。（圖／陳昱璇製）
▲▼440,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊( 圖／曾梓倩製）
▲今日新增1境外移入確診案例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心指揮官陳時中說，個案5月3日返國入境時無症狀，主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫，但個案返家當日即出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。

針對個案復陽狀況，張上淳說，國內其實也很多陰陽反覆的患者，最長的有因此住院80幾天，該個案也不是特例，由於復陽是弱陽性，因此不是二次感染，應該是體內殘存的病毒，如果是二次感染，體內病毒量應該會較高。

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