比較遠…公文還沒到紓困沒法辦　蘭嶼人：我們活在另個國家？

▲ 蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧則表示，未收到公文。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

行政院推無保工作者加碼紓困新台幣1萬元補助申辦7日進入第2天，全台各鄉鎮公所忙翻天，但台東離島的蘭嶼鄉公所至今尚未受理申辦，鄉親頻抱怨：我們是生活在「是另一個國家嗎？」，而蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧則無奈表示，未收到公文。

夏曼．迦拉牧表示，他知道的訊息回報是公所尚未收到公文，目前整個申辦作業一變再變，還沒有具體的標準，等所有申辦作業流程明朗化，應該下個月可以受理鄉親申辦；昨天和今天有鄉親到公所申辦卻辦不成，公所被罵翻了。

台東縣府社會處則說，不可能還沒收到公文，星期一申辦的前一天，電子公文就已經發送給各鄉鎮公所，且申辦流程的SOP也都給公所，可能蘭嶼鄉公所對於申辦方式部分不知道怎麼審理，會儘快和鄉公所溝通，確認實際狀況。

蘭嶼鄉民說，他6日去鄉公所問過，但公所回覆說沒有資料可以拿，村幹事也回覆上面沒有給他們申請單，所以尚無法申請。據了解，由於中央申辦條件不明確，台東地區有偏鄉公所為了避免距離較遠的村部落村民來來回回，已請村幹事透過廣播，讓村民先打電話做詢問各項申辦資格及準備資料，待整個中央或縣府作業標準統一後，在替鄉親辦理。

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