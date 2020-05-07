　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自由行補1千、跟團600元！國旅解封「初步獎助計畫」出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林佳龍接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

我國新冠肺炎疫情趨緩，連續多日沒有本土確診案例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將陸續放寬國內旅遊限制。外傳交通部觀光局將推出國旅補助，初步規劃團客每人可補600元、自由行可補1000元，離島加碼一次，交通部表示，目前仍在研議中，相關細節都還未定案。

近日疫情減緩，觀光局表示，確實有收到旅行公會等相關業者建議，希望開始規劃國旅補助，據業者建議，希望針對團客每人每日補助600元，每團上限3萬元，自由行部分，每房每晚可補1000元，若去離島還可加碼再補一次。

請繼續往下閱讀...

觀光局表示，業者建議，搭乘台灣觀巴、雙層巴士、赴觀光遊樂園等，可再另外給予補助。團體旅遊部分，每家旅行社申請上限30團，若是離島、長天數、入住星級旅館、行程包含國家風景區或國家公園等，每人每日可多補500元，每團補助上限5萬元。

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅客,櫻花,金瓜石（圖／記者李宜秦攝）

▲指揮中心表示，將陸續針對國旅禁令解封。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，業者也建議針對聘有導遊擔任隨團人員的旅行團，提高獎助上限到5萬元，另外員工旅遊、樂齡族、觀光工廠、休閒農場、部落旅遊等，都可一併適用5萬元上限。

對此，交通部表示，相關規劃目前仍由觀光局研擬中，惟目前疫情尚未確定趨緩，旅遊活動分階段鬆綁的時程，也尚待會同指揮中心確認；若疫情持續影響觀光旅遊產業從業人員的生計，相關經費亦可能有預留移緩濟急空間的需求。

▲▼饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。國旅,觀光,觀光客,陸客,夜市（圖／記者李宜秦攝）

▲旅行業者表示，希望持續零確診一個月後，就可推出刺激國旅計畫。（圖／記者李宜秦攝）

交通部指出，部長林佳龍確實已指示政次會同觀光局，著手為疫情後的觀光復甦預作準備，國旅確實需要國家投入資源，提高動能，惟「國旅補助」推出的形式、以及時間是否應先避開暑假旺季等，都還須進一步研商，目前觀光局方案尚未報部，也宜先更廣泛諮詢業者及專家學者的建議。

另外旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，近日已向觀光局提案，由各大旅行業代表示範「防疫旅遊」，預計共25部遊覽車環島，每部車乘載20人，出遊全程戴口罩，並盡量到空曠地點遊玩，至餐廳吃飯時也會維持社交距離。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼花蓮、台東一直是許多人喜愛旅遊的目的地。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

ET快訊
彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟17刀讓她
《CHINA》男主角切割劉樂妍：以台灣為榮！認被錢逼死才拍…
月薪12萬收租員「犯兩大忌慘了」　土豪哥一查卡費…真相扯爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

遠見／0次方的威力

夏季除毛怕痛？「洗熱水澡、揉捏重點部位」11招幫肌膚輕鬆咕溜

25輛遊覽車集結「空車環島」　大聲喊：台灣很安全大家來旅遊

台灣夜市文化之「遊戲是本體」！網友最愛的童年回憶TOP6吃美食兼練功

「看見台灣」最新1分鐘防疫短片！4故事串連全球力量…共同齊心抗病毒

超商兌獎200！店員傻見「配偶欄超大咖」糗炸　神釣豬女郎...網驚：快就醫

想著早逝爸爸…「獨角獸女孩」畫出千張思念！發明「小宇宙文」感謝世界

自由行補1千、跟團600元！國旅解封「初步獎助計畫」出爐

自種30cm辣椒送鄰居！阿婆怕爆「9字神解」：快放生　網全笑噴飯

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

遠見／0次方的威力

夏季除毛怕痛？「洗熱水澡、揉捏重點部位」11招幫肌膚輕鬆咕溜

25輛遊覽車集結「空車環島」　大聲喊：台灣很安全大家來旅遊

台灣夜市文化之「遊戲是本體」！網友最愛的童年回憶TOP6吃美食兼練功

「看見台灣」最新1分鐘防疫短片！4故事串連全球力量…共同齊心抗病毒

超商兌獎200！店員傻見「配偶欄超大咖」糗炸　神釣豬女郎...網驚：快就醫

想著早逝爸爸…「獨角獸女孩」畫出千張思念！發明「小宇宙文」感謝世界

自由行補1千、跟團600元！國旅解封「初步獎助計畫」出爐

自種30cm辣椒送鄰居！阿婆怕爆「9字神解」：快放生　網全笑噴飯

川普嗆完「終止協議非常簡單」　美中高級貿易談判最快下周通話

信義兒福841坪地上權案重啟招商　地租首年打8折吸客

WHO將派團赴陸查病毒源頭　華春瑩：開放透明「別搞有罪推定」

桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

母親節手機優惠再一發　買vivo NEX 3抽家電

台南安平超商前槍擊案　凶嫌到案辯稱：啊！我認錯仇人

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

抱怨戴電子腳鐐壓力大　韓國性侵前科犯跳漢江自殺

影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

「電動＆燃油引擎」摩托車技術層面4點大不同　騎士也要進化！

心疼3個女兒全遭狼醫性侵　父親出庭失控衝上前揍「惡魔」

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

紓困經費1.5兆！「發消費券省1兆」網狂嘆

即／半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台雨2天

千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網讚霸氣

最快7天內領到紓困金！各縣市請領標準曝光

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

比好市多還神氣！一卡在手走路有風

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

拚萬元補助民眾搶跟玉蘭花合照　每串翻倍漲

花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助

超正桃猿女球迷神到了！fb被洗版

更多熱門

相關新聞

WHO將赴陸查病毒起源　華春瑩：別搞有罪推定

WHO將赴陸查病毒起源　華春瑩：別搞有罪推定

世界衛生組織（WHO）緊急項目技術主管科霍夫（Maria Van Kerkhove）6日表示，WHO正討論再次派代表團赴陸，關注不同動物的接觸史，以找到病毒來源。大陸外交部發言人華春瑩回應，中方對病毒溯源問題的合作持開放、透明態度，但反對美國等個別國家在溯源問題上迫不及待搞「有罪推定式的國際調查」。

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

空車環島「疫」起救經濟

空車環島「疫」起救經濟

「看見台灣」最新1分鐘防疫短片！4故事串連全球力量

「看見台灣」最新1分鐘防疫短片！4故事串連全球力量

商務解封包括兩岸？　陸委會回應

商務解封包括兩岸？　陸委會回應

關鍵字：

新冠肺炎觀光

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面