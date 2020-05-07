自由行補1千、跟團600元！國旅解封「初步獎助計畫」出爐

▲交通部長林佳龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

我國新冠肺炎疫情趨緩，連續多日沒有本土確診案例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將陸續放寬國內旅遊限制。外傳交通部觀光局將推出國旅補助，初步規劃團客每人可補600元、自由行可補1000元，離島加碼一次，交通部表示，目前仍在研議中，相關細節都還未定案。

近日疫情減緩，觀光局表示，確實有收到旅行公會等相關業者建議，希望開始規劃國旅補助，據業者建議，希望針對團客每人每日補助600元，每團上限3萬元，自由行部分，每房每晚可補1000元，若去離島還可加碼再補一次。

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觀光局表示，業者建議，搭乘台灣觀巴、雙層巴士、赴觀光遊樂園等，可再另外給予補助。團體旅遊部分，每家旅行社申請上限30團，若是離島、長天數、入住星級旅館、行程包含國家風景區或國家公園等，每人每日可多補500元，每團補助上限5萬元。

▲指揮中心表示，將陸續針對國旅禁令解封。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，業者也建議針對聘有導遊擔任隨團人員的旅行團，提高獎助上限到5萬元，另外員工旅遊、樂齡族、觀光工廠、休閒農場、部落旅遊等，都可一併適用5萬元上限。

對此，交通部表示，相關規劃目前仍由觀光局研擬中，惟目前疫情尚未確定趨緩，旅遊活動分階段鬆綁的時程，也尚待會同指揮中心確認；若疫情持續影響觀光旅遊產業從業人員的生計，相關經費亦可能有預留移緩濟急空間的需求。

▲旅行業者表示，希望持續零確診一個月後，就可推出刺激國旅計畫。（圖／記者李宜秦攝）

交通部指出，部長林佳龍確實已指示政次會同觀光局，著手為疫情後的觀光復甦預作準備，國旅確實需要國家投入資源，提高動能，惟「國旅補助」推出的形式、以及時間是否應先避開暑假旺季等，都還須進一步研商，目前觀光局方案尚未報部，也宜先更廣泛諮詢業者及專家學者的建議。

另外旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，近日已向觀光局提案，由各大旅行業代表示範「防疫旅遊」，預計共25部遊覽車環島，每部車乘載20人，出遊全程戴口罩，並盡量到空曠地點遊玩，至餐廳吃飯時也會維持社交距離。

▲▼花蓮、台東一直是許多人喜愛旅遊的目的地。（圖／記者賴文萱攝）