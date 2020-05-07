Brinno推出「防疫縮時中」套組　縮時攝影有助回溯...找出確診接觸

▲Brinno推出「防疫縮時中」套組，縮時防疫國家隊超前部署影像預防。（圖／邑錡提供）

記者姚惠茹／台北報導



縮時相機大廠邑錡（Brinno）今（7）日攜手群光電子發表縮時攝影防疫應用產品「防疫縮時中」套組，利用縮時攝影相機定點、定時拍攝群聚空間照片，萬一有人員確診，即可透過照片回溯找出與確診者有近距離接觸的潛在感染者，有效協助政府疫調，超前部署影像預防。

邑錡表示，台灣在政府超前部署積極防堵策略下，雖然日常生活不受影響，但是疫情尚未結束，不能因此掉以輕心，尤其人群聚集的場所，最擔心萬一有確診者，很難進行接觸者回溯追蹤，進而造成防疫缺口。

邑錡指出，國立雲林科技大學創意生活設計系與邑錡合作，將縮時相機安裝在專用教室與習作工廠，利用縮時相機長時效定時拍照的特性，設定為每10分鐘自動拍一張照片，並依照學校作息設定拍攝行程為周一至周五，每天自動產生一個影片檔案，若將來有人確診，可透過已儲存的影像檔案，回溯高風險接觸者。

▲「防疫縮時中」套組包含縮時攝影相機TLC2020。（圖／邑錡提供）

邑錡進一步指出，依照衛福部疾管署發布的防疫規定「接觸定義為在無適當防護下曾有大於15分鐘的面對面接觸」，意即超過15分鐘的接觸才有回溯追蹤的必要，故縮時攝影間隔設定為10分鐘或5分鐘以能有效紀錄預防影像，而且照片量少容易查找，無須使用檔案量大且耗時的連續錄影方式。

「防疫縮時中」套組包含縮時攝影相機TLC2020、固定底座、相機轉接架、取景小幫手、清潔棉片、背膠、防疫縮時中告示卡，適用在校園、育成中心、共享辦公室、社區公共空間、咖啡店、餐廳等，容易有人群聚集，並進行長時間接觸的環境。

Brinno縮時相機使用電池供電，無須施工，隨處皆能安裝，只需要固定在空間角落，高達118°的拍攝角度能夠涵蓋大部分拍攝範圍，把空間影像全都錄影保存，而且影像檔案儲存在記憶卡，無須網路傳輸，運作維護不用煩惱，建議售價為12,990元，防疫價12,490元。