母親節送暖　3位傑出女性捐贈口罩陪伴罕病兒童

▲Alight Wine創辦人胡雪紅及音樂人馬毓芬將2萬個口罩作為母親節禮物送給罕病基金會。（圖／單位提供）

生活中心／綜合報導

全球新冠肺炎肆虐，讓原本已罹患罕見疾病的兒童更容易暴露在危險之中。3位台灣傑出女性，國際設計師汪俐伶、Alight Wine創辦人胡雪紅及「合聲天后」馬毓芬共同集資設計，製作兩萬個可重複使用的布口罩，在母親節前夕給罕病兒童及家屬送暖，陪伴他們度過疫情。

「原來設計師能救人！」汪俐伶說。原本只是朋友請她製作應急的口罩，意外在網路發酵。同時，她也收到胡雪紅及馬毓芬希望能夠提供罕病兒童防潑水口罩的請求，讓她開始著手設計。

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▲▼口罩使用透氣親水ES細丹尼纖維材料成網，與PTFE 膜式濾材。HEPA 濾淨率等級達U15 濾淨率達99.9975%。（圖／單位提供）

為了能夠克服法規及防疫材料的限制，她嘗試了無數材料才成功，但是卻面臨材料與資金不足的難題。於是胡雪紅及馬毓芬立即動員企業界的朋友捐款，才使這次2萬個布口罩的公益活動得以順利完成，並在母親節前夕陸續送抵罕病基金會。

這批公益口罩除了防撥水、單向導濕、不易起霧且透氣，搭配高效濾淨膜式濾材，讓長時間配戴的兒童願意使用。「我們用行動力實踐愛在瘟疫蔓延時的溫暖，希望能舒緩社會的緊張氛圍，並拋磚引玉，」汪俐伶說。

▼Alight Wine創辦人胡雪紅及音樂人馬毓芬將2萬個口罩作為母親節禮物送給罕病基金會。（圖／單位提供）