莫非命中缺木？他叫「林木材」竟是為了推廣紀錄片

圖、文／鏡週刊

「我從小被告知好好念書，畢業後找一份工作，不用理會生活圈外的人。沒想到有一天，會透過電影理解到這些人的生活，而且他們那麼願意講自己的心情。從那時起，我的腦袋和價值觀開始翻轉，對紀錄片的興趣也高於劇情片。」TIDF策展人林木材說。

他大學念企管，可是對科目不感興趣，偶然看了歐洲藝術電影，發現與好萊塢片很不同，開始大量接觸，並閱讀相關書籍，包括與台灣影史相關的書。有一回在書上讀到，台灣自 90 年代開始有紀錄片，「我很好奇，在那之前從來沒看過紀錄片。」

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書中提到吳乙峰導演 1990 年的作品《月亮的小孩》，林木材跑去甫成立的高雄電影圖書館查詢，順利找到。影片播放後，他沒預期的事發生了：「片長60分鐘，我哭了50分鐘，是很特別的經驗。」

林木材解釋，《月》片以白化症者為主題，片中主角現身說法，談他們被歧視的經驗。「我為什麼會哭？因為我發現他們所說、歧視他們的人，就是我。我從沒想過社會的結構是這樣子。」

那一年他大二，接下來的兩年，林木材更勤於看電影、看書，也嘗試寫文章。畢業後，為尋求更專業的訓練，他報考台南藝術大學音像藝術管理所（現已更名為動畫藝術與影像美學研究所），3年後畢業。

退伍後，林木材開始寫影評，也會看相關文章。他發現大部分都寫得頗艱澀，認為應該要更通俗一點，於是取了最簡單的筆名「木材」，來呼應「內容紮實，容易被閱讀」的文章調性。

多年來，從影評人、推廣紀錄片到策展人，這名字都一直跟著他。不了解內情的人乍看以為他命中缺木才這樣取名，他只好澄清「沒有去算命啦。」



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