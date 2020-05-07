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家樂福採購經理勾結竹聯坑殺廠商　A近2千萬回扣爽買豪車還嗆：要文要武隨你！

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記者張君豪／台北報導

台灣知名連鎖賣場「家樂福」總公司韋姓採購經理涉嫌與竹聯幫信堂前堂主「南哥」許姓男子、林姓信堂幹部勾結，對外稱可協助任何廠商商品在家樂福全國賣場上架5年為由，詐騙4家生產製造食用米、罐頭、漁獲、民生用品的廠商前後支付1到5百萬元回扣，但廠商向黑幫支付「手續費」大費周章上架，但結果商品在家樂福上架多不到1年就被業者上架，被害廠商認為被竹聯幫信堂成員坑殺，向林姓幫眾反映還遭恐嚇：「看是要來文的還是武的隨便你！」

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理（後禿頭者）等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理等人，並查扣他們用贓款購買的雙B名車。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊調查：本案涉案層級包含「家樂福」總公司韋姓採購經理（46歲）從2014年起勾結竹聯幫信堂桃園地區的許姓前堂主南哥（63歲），並由該堂口林姓幹部居中協調，向眾多販售食用米、五穀雜糧、茶葉、飯麵等民生食品的廠商分別要求100多到500萬不等金額回扣，收取贓款總額超過1千9百多萬元新台幣，林嫌得手後再退傭給家樂福韋姓經理。

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理以及涉嫌作帳的女會計。（圖／記者張君豪翻攝）

兩人還因拿回扣黑心錢來的容易，日前分別購買黑色賓士C300、白色BMW 528I高檔名車犒賞自己，但被害人指出，林姓信堂老大聲稱只要繳交「上架費」就可以打通家樂福高層讓商品上架享有5年販售特許權，但廠商給付回扣後商品雖可在家樂福通路內販售，但卻都在短短一年內就遭總公司下架，4家被害廠商認為黑幫勾結家樂福高層拿回扣坑殺他們，日前憤而出面報案。

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理等人，並查扣他們用贓款購買的雙B名車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫信堂前堂主南哥及家樂福韋姓經理等人，並查扣廠商繳納回扣進出帳目（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第二隊日前會同北市中山、文山一警分局、新竹市刑大第三隊、宜蘭縣刑大科針對共組專案小組，6日前往竹聯幫信堂幫眾位於台北市、新北市處所搜索，扣得現金新台幣8萬元、BMW、賓士共2輛名車、存摺、金融卡、廠商資料20份、債務資料、金戒指、金飾手鍊等贓證物。

警方當場逮捕信堂前堂主南哥許姓男子、現任信堂幹部林姓男子，家樂福總公司韋姓採購經理及信堂幫忙作帳的陳、阮兩名女子到案說明；警訊後依詐欺、恐嚇取財、恐嚇、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。

刑事局指出，涉案竹聯幫信前堂主「南哥」是統促黨陽明黨部主委，警方發現他個人臉書有多張與統促黨總裁「白狼」張安樂合照，許男到案後，強調自己是受林姓幫眾之託幫忙協調債務，絕無任何恐嚇不法。

但警方追查，發現南哥在信堂輩分極高，香港知名藝人陳石曾來台專程找信堂南哥循古禮下跪認「乾爹」祈求能在演藝界一帆風順；台北地檢署7日凌晨諭知「南哥」許男、家樂福採購經理韋嫌各10萬元交保，涉案重大的林姓幫眾則遭聲請羈押，目前法院正召開羈押庭審理。

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