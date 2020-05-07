湖北「狼逃出來」居民怕爆　主人：牠是「哈士奇後代」攻擊性很低！

▲鄂州網友流傳「狼來了」消息。（圖／上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北鄂州6日傳出有一隻「狼」從動物園逃出，跑到了街道上，引起當地居民擔憂。鄂州市官方證實此消息，表示目前已經展開抓捕，逃出的動物與狼非常相似，但詢問動物訓養基地的負責人後，對方說是狼與哈士奇雜交的後代，攻擊性不強。

根據《上游新聞》報導，鄂州市應急管理局的工作人員透露，6日下午5點多，他們接到消息，西山恒翔動物馴養基地跑出一條疑似狼的犬科動物，立刻協調了森林公安、特警、自然資源和規劃局等單位的工作人員參與搜尋。

工作人員還說，搜尋的同時，他們也聯繫了馴養基地的負責人，對方表示跑出去的動物是狼與哈士奇雜交的後代，攻擊性並不強。據了解，該基地除了狼以外，還飼養了老虎、獅子等動物，經常到各城市進行動物展演、表演。

不過，基地負責人「狼與哈士奇雜交後代」的說法還難以證實為真，因為鄂州市森林公安發現，西山恒翔動物馴養基地在森林公安野保科登記物種資訊為「狼」，且去年該基地還跑出過一隻猴子。

報導指出，截至7日上午10點40分，抓捕都還在進行，且「狼」還跑上了高速公布，抓捕上有一定難度。此外，上午11點多也有網友在微博上貼出數張照片，表示狼已經被抓獲。

▼有網友貼出照片，表示「狼」已經被抓。（圖／翻攝微博）

