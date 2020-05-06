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澎澎灘大漂移！沙灘與鳥嶼相連...包圍距2.8公里外的燈塔

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▲澎湖澎澎灘。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲澎湖澎澎灘。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於澎湖東海域也有許多可愛的小島嶼，員貝嶼、錠鉤嶼、鳥嶼、澎澎灘都名列其中，其中澎澎灘是座珊瑚礁島，在1986年韋恩颱風過境後，造成澎湖當地的水文大變，在澎湖鳥嶼與員貝嶼之間形成一個沙灘島。澎澎灘在經由經年累月的沖刷下目前已經與鳥嶼相連，每年3月開始還會出現燕鷗遷徙的美景。

澎澎灘由珊瑚碎屑所構成，是經由海潮變化沖積堆砌而成，相連的沙洲會因為漲退潮改變位置，彷彿是海中的一條巨龍，因此又有「活龍灘」的別稱，也因此才會位移。

請繼續往下閱讀...

根據《自由時報》報導，經過東北季風的吹拂下，澎澎灘不斷向西南方向位移，甚至了連接原本相聚2865公尺的燈塔，形成燈塔矗立於沙灘中的奇景。

雖然澎澎灘已逐漸和鳥嶼相連，另一端也越來越靠近員貝嶼，但由於與員貝嶼間有斷層，水流也較為湍急，所以相連的機會不大。

澎澎灘更以種類繁多的燕鷗而聞名，每年的4月至7月，這裡就是燕鷗遷徙與繁殖的聖地，澎湖縣政府正在島上設置燕鷗保護區，遊客僅能在限定的區域內活動，不得破壞生態。除了燕鷗外，澎澎灘的沙灘上偶爾也可以見到鄉綠蠵龜上岸產卵，澎湖縣政府也呼籲，如果有遊客發現海龜上岸產卵，首先「切勿干擾」，接著請立即通報澎湖縣政府農漁局，以保護臺灣少數僅剩的海龜產卵地。

澎湖縣政府農漁局表示，為了迎接燕鷗遷徙，並提供棲息與產卵的環境，自從3月開始，就著手進行棲地的整治作業，連續5天的作業，派遣船隻及機具，清除了高達13頓的漂流物。

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