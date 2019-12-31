老同學揪員工搬戶籍當投票部隊　北市大同區建明里長「當選無效」

▲法院判決里長當選人安排親友遷戶籍投票，應該當選無效。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北市大同區建明里長黃世輝，因為涉嫌和老同學、母親聯手，在2018年里長選舉前，安排12名親友，分別把戶籍遷入同學經營的公司，以及競選辦公室內，等投完里長選票後再遷出，明顯是為了投票而虛偽遷徙戶籍，士林地院31日依《公職人員選舉罷免法》規定，判決黃世輝當選無效。

▲建明里里長黃世輝被判第13屆里長當選無效。（圖／翻攝大同區公所網站）

判決指出，黃男在參選第13屆台北市大同區某里長時，陳姓國小同學大力相挺，不但在經營的公司懸掛黃世輝競選旗幟，還在選前4個月，安排10名員工、員工親友直接把戶籍遷到公司辦公處所，而黃世輝自己也安排姐姐和外甥，在選前入籍到競選總部所在地點。

總計在2018年4、5月間，共有12人密集把戶籍遷入辦公室、競選總部，還真的都有去投票，其中有4個人在選後沒幾天，馬上又把戶籍遷回原處，顯然為了使人當選而有虛偽遷徙戶籍罪嫌，案經黃的競選對手提告後，法院綜合相關直接間接事證，認為黃世輝知情且與國小同學等人有犯意聯絡，因此依《選罷法》規定，判決黃當選無效。

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