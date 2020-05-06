男大生自製阿中部長「零確診套餐」！　4大經典元素全到齊：結果意外的搭

▲經過阿中部長的加持，零確診套餐誕生。（圖／翻攝自dcard）



記者黃可昀／綜合報導

曾在疫情記者會出現過的龜苓膏、荷蘭焦糖煎餅，經過部長陳時中的「業配」後大受歡迎。一名網友最近就蒐集了傳說中的「零確診套餐」，4樣經典元素搭在一起共同發揮力量，祈禱台灣天天都能零確診。

原PO在《Dcard》表示，他終於集齊了阿中部長業配的零確診套餐，內容物有仁和堂龜苓膏、荷蘭GOUDA'S焦糖煎餅、台灣西瓜以及粉紅色背景，「結果意外的搭！」龜苓膏上頭蓋一片焦糖煎餅，再放一小塊西瓜點綴，看起來就像創新甜點，兩者互相中和彼此的苦與甜，竟然有點美味。

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▲不過網友建議分開來吃。（圖／翻攝自dcard）



照片曝光後，不少網友紛紛尷尬留言，「感覺像是地獄食譜，看到照片我就不行了」、「分開擺拍還好，加在一起超不行」、「這些不是給你加在一起吃的吧！」不過，一起為台灣加油與謹慎防疫的心，也引發許多網友共鳴。

據了解，龜苓膏是取自讀音「歸零」，祈禱每天都能零確診，原本陳時中準備了120分給媒體吃，是想感謝大家100天以來的辛勞，怎料意外使得龜苓膏成為明星商品，當晚就被民眾搶購一空；焦糖煎餅則是先前荷蘭感謝我國捐贈口罩，空運3999朵鬱金香和煎餅送給台灣，陳時中開記者會時擺放在桌面，結果不到2小時煎餅就賣光1000份；西瓜則是不久前連六天零確診，陳時中擺了6顆大西瓜慶祝；粉紅色是象徵不管男女都可以戴粉色口罩，防疫不該分顏色。