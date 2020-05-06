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蔡英文執政軍紀案比馬英九要多誰負責？　嚴德發一肩扛：我負成敗之責

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▲▼立法院國防委員會 部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳以信6日於立法院外交及國防委員會質詢時指出，總統蔡英文上任後軍紀案件比前總統馬英九執政時期倍增，他追問國防部長嚴德發，這個到底是部長的責任，還是三軍統帥的責任？對此，嚴德發一肩扛起表示，「部長負成敗之責。」

陳以信在質詢時，先拿出蔡英文在2013年在凱達格蘭大道上，出席洪仲丘案抗議的照片，照片中她頭戴「國防布」的照片；他說，當時嚴德發是副參謀總長，而蔡英文是在野黨重要領袖，「蔡英文當時批評政府掩蓋真相，希望洪仲丘是最後一件」。

陳以信詢問嚴德發，蔡英文從擔任三軍統帥以來，軍中自裁事件到目前總共有多少件？嚴德發表示，近3年來統計有50件。陳以信則表示，蔡英文上任4年，輕生案有4、50件，而軍中毒品案、販毒、酒駕、性騷擾成案也明顯提高。

對此，嚴德發表示，不管是個案或少數官兵不守法，必須要檢討，但絕大多數軍人都是奉公守法，競競業業從事維護國家安全工作。

陳以信接著說，馬英九也擔任過三軍統帥，8年任內，每年涉毒案件，與蔡英文任內涉毒案件相較，人數多有減少，蔡執政時期卻多了販毒人口，酒駕列管則增加一倍，性騷更增加三倍。

陳以信詢問嚴德發，這個到底是部長的責任，還是三軍統帥的責任？對此，嚴德發一肩扛起表示，「部長負成敗之責。」

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