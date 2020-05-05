羊稠步道有「五星級廁所」　桃市議員張桂綿揭露盼重視

▲羊稠步道沿途沒有公廁，市議員張桂綿請市長鄭文燦想方設法增設。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

到山區登山突然「內急」找不到廁所怎麼辦？桃園市議員張桂綿5日於市政總質詢中，在投影片中先秀出一張有帆布和鐵架搭成的簡易ㄇ型設施，詢問市府官員「這是什麼設施？」官員看得一頭霧水之際，張桂綿指稱這是蘆竹區羊稠步道由登山客自建、戲稱的「五星級廁所」，要求市府儘速解決登山客的「方便」問題。

▲張桂綿在投影片先秀出一張有帆布和鐵架搭成的簡易ㄇ型設施，詢問市府官員「這是什麼設施？」▼答案是登山客自建、戲稱的「五星級廁所」。（圖／翻攝自網路）

市長鄭文燦指出，羊稠步道保留自然生態，要在中途點找到有水、有電的土地設置簡易廁所較屬不易，且當地居民對於設置流動廁所或固定式的廁所，存有不同意見。但仍將請觀旅局和工務局針對市內熱門登山步道，協調山友及當地居民意見，取得共識，且在有維護的可能性下，研擬於起點或終點，評估設置公共廁所的可行性，以提升旅遊品質。

張桂綿說，蘆竹區羊稠森林步道環境清幽，每逢假日吸引登山客到步道踏青，但沿途沒有公廁，她多次提出建議要求增設，但未有下文？因此，登山客只好用帆布、鐵架自搭簡易ㄇ型廁所，相當克難，但至少能讓人「方便」。

只是，這樣簡易、被登山客戲稱的「五星級(有省錢)廁所」，一點都不安全，要求市府重視。張桂綿說，當地是私人所有土地，她知道籌建公廁有難度，但仍希望市府能克服協調，是否能向地主租借土地增設活動廁所，以解決登山客的「方便」問題。

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