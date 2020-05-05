高溫不雨水情吃緊！中區水資源局：6月底前民生產業供水無虞

▲中區水資源局表示，德基水庫供水無虞。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

連日高溫炎熱不下雨，全台各地水庫持續下降，引發民眾擔心是否會停水，水利署中區水資源局副局長潘禎哲表示，水資源局每天監控水庫水位，需要時也會進行區域調度，甚至進行人造雨，今天就在苗栗鯉魚潭水庫進行人造雨作業，此外，平地沒下雨，不代表山區就沒雨，他打包票說，民生、產業和農業灌溉等用水，6月底前供應無虞。

潘禎哲說，中區水資源局管轄苗栗縣永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫，台中德基水庫，南投日月潭水庫和雲林的湖山水庫，雖然德基水庫的蓄水率只有17.54%，但還有2500萬立方公尺的水量，供應大台中用水不虞匱乏，萬一真的出現水量不足，也還有鯉魚潭水庫可以支援。

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他說，水資源局每天都在監控著各水庫水情變化，目前各水庫水量都不用擔心，以日月潭水庫為例，因為附近小水庫和地下水緣故，有足夠的水量可經由集集攔河堰，供應彰化農田、雲林六輕使用，以鯉魚潭和德基水庫而言，平地沒有下雨，不代表山區沒有下，如果水氣夠，山區一旦下雨，雨水就會蓄積到水庫，同時也會配合人造雨，像今天就在鯉魚潭水庫上方實施人造雨。

潘最後強調，透過區域內各水庫水量調度、互通有無，加上有效管控農田灌溉用水，灌溉不浪費，6月底前各項用水標的包括民生、產業和農業灌溉，都供水正常，請民眾放心。

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