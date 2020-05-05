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「用九層塔冒充是欺騙」 ！泰網紅再炸台式打拋肉：開什麼國際玩笑

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在《打拋肉放番茄就是死罪！》後，林正輝再拍影片說，打拋葉跟九層塔是不一樣的東西。（翻攝自YouTube《Alizabeth Lin》）

▲在《打拋肉放番茄就是死罪！》後，林正輝再拍影片說，打拋葉跟九層塔是不一樣的東西。（翻攝自YouTube《Alizabeth Lin》）

圖文／鏡週刊

泰國菜色「打拋肉」（泰文發音近「嘎拋」）因為加上打拋葉跟肉末一起炒，香辣中有股獨特勁道，是泰國人的平民美食，對泰國人來說，不必多想就會點的食物，當然就是打拋肉飯加荷包蛋。但台灣因為打拋葉取得不普遍，通常館子都以九層塔取代打拋葉。但台式打拋肉還加了什麼料，讓泰國人完全不能接受呢？

請繼續往下閱讀...

近期討論度頗高的YouTuber「Alizabeth 娘娘」近日在影片中大力抨擊，說他去台灣的泰式餐廳吃飯，加的是九層塔，讓他爆炸的點更是「打拋肉放番茄就是死罪！」網友很熱烈，「原來打拋不是又打又拋的作法」「原來打拋是一種葉子」、「我就是喜歡加蕃茄！」各種好笑的留言都有。

「Alizabeth 娘娘」的風格是有頭無尾、突然休止的無厘頭風格，而且更表明，超過8行的字他就不看。如果有人要酸他，字太多他可是不會看的。

娘娘以浮誇的語氣表示，他在餐廳點的打拋肉，竟然加了九層塔和番茄，「這是在開什麼國際玩笑！」（翻攝自YouTube《Alizabeth Lin》）

▲娘娘以浮誇的語氣表示，他在餐廳點的打拋肉，竟然加了九層塔和番茄，「這是在開什麼國際玩笑！」（翻攝自YouTube《Alizabeth Lin》）

「娘娘」本名林正輝，他是泰國華裔網紅，畢業於國立台灣師範大學，YouTube頻道擁有3萬粉絲，在泰國時，他曾主持介紹泰國娛樂新聞的談話性節目《泰八卦》，看台灣綜藝長大的他，選擇到台灣進修。他發布的《打拋肉放番茄就是死罪！》影片，超級爆笑，引起熱烈迴響，他在影片中以誇張的激動表示，自己到餐廳點的打拋肉，竟然加了九層塔和番茄，「這是在開什麼國際玩笑！」

公視的節目《我是留台幫》曾訪問過林正輝。（翻攝自YouTube《我是留台幫》）

▲公視的節目《我是留台幫》曾訪問過林正輝。（翻攝自YouTube《我是留台幫》）

他指出，打拋肉要用打拋葉去料理，若加入九層塔和番茄是在汙名化打拋肉，並說，「打拋肉是泰國的，不要吵！」雖然明知道他是半開玩笑，也讓人真想跟他說一聲，娘娘息怒啦！而他也在回應的影片裡指出，在留言裡竟然有人在認真討論打拋肉，如果是泰國人，早就攻擊他的長相了，但他還是要炸一下，「用九層塔來冒充打拋是欺騙！」

林正輝是跨性別者，他的頻道也會以詼諧有趣的方式來講從小遇過的言語霸凌，是以中文化的泰國人視角，讓人更了解泰國與台灣之間的文化差異。

 
 


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