盤石艦有多少「病毒黑數」？醫師曝：把握2個關鍵才能守住下半場

▲盤石艦隔離期滿卻接連發現確診者，而且都是無症狀感染者，也敲響了防疫警鐘。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

敦睦艦隊共700多名官兵全數召回進行14天集中檢疫，隔離期滿並進行最終採檢，不料，磐石艦再增4例確診個案，均為無症狀感染者，指揮中心今天上午再次對345人進行採檢，結果再增1例確診，同樣為無症狀感染者。

指揮中心發言人莊人祥說，根據了解，這位最新確診個案和先前已知的35例確診個案在不同艙間，且個案體內沒有抗體，有可能是早已被感染，但遲遲無法產生抗體，也可能是3間實驗室都驗不出抗體，確切原因仍無從評斷。

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盤石艦目前共計36例確診案例，其中大多數皆為無症狀感染者，尤其最新增加的5位確診者，更是經由不斷採檢之後才檢驗出陽性，而且5位士兵都完全沒有症狀，更讓人疑問：如果不是經由多次採檢，這些無症狀感染者就會進入社區，恐怕會成為防疫破口。

胸腔重症醫師蘇一峰也於臉書上表示，一份最新的中國研究發現，高達78%的新冠病毒感染是無症狀感染者引發，另一份國際期刊研究發現，美國一家養老院中有48位新冠肺炎確診患者，其中27例為無症狀感染者，比例已經超過5成以上。

蘇一峰說，無症狀感染者將是這一波的防疫破口，未來疫情的決戰時刻是兩個關鍵，第一是如何有效發現這些無症狀感染者；第二是提出有效阻擋無症狀感染者傳播的政策，這兩件事也將是台灣能否守住下半場的關鍵。

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