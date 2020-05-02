桃園酒店連假二度偷跑接客　警突檢抓包「7小姐陪5男客」最重罰百萬

▲桃園市平鎮區環南路上某家酒店二度復業，警方2日凌晨突檢查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區上月中旬有酒店業者趁機偷跑復業遭警方查獲函送衛生局查辦，2日凌晨，警方據報再度前往這家酒店突檢，發現業者在五一連假期間二度復業，當場查獲有5名男客在3間包廂飲酒作樂，共有7名小姐陪侍，警方除當場告誡業者停業外，並函報桃園市府經發、衛生局等相關主管單位裁處，業者恐面臨百萬罰鍰。

▲桃園市平鎮警分局2日凌晨突檢環南路某家酒店涉嫌二度復業，當場查獲有小姐坐檯陪侍違規情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，這家酒店業者4月15日曾遭查報，警方已列為查緝重點，每日均編排勤務前往稽查，2日凌晨接獲線報疑似偷偷復業，立即調派警力突檢，果然再次查獲酒店業者違規營業。

警方透露，這家酒店平時大門深鎖，不是熟客根本無法進入，員警當日已前往查緝空手而回，但晚間獲報業者偷偷營業，因此凌晨再度折回，員警在逃生梯埋伏，見業者突然開門立即表明身份，在現場負責人同意下進入臨檢，發現有5名男子分別在3間包廂，現場有7名小姐正在陪侍。

▲桃園市平鎮區環南路上某家酒店二度復業，警方2日凌晨突檢查獲業者燈光都打開營業中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但業者堅稱是私人招待所並未對外營業，警方除當場告誡不得營業外，並將相關資料登錄，移請市府經發局、衛生局等主管單位裁處。

平鎮警方表示，除即刻要求業者配合政府防疫措施停止營業外，警方將持續稽查轄區內酒店、舞廳、視聽歌唱等行業，籲請業者勿心存僥倖，違者將依法送辦並可能面臨百萬元罰鍰。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►影／桃園大街驚現千元鈔票雨！警緊急封鎖管制 粗心大媽喊：是我掉的

►配合中央紓困醫療機構水電費減免政策 鄭文燦：衛生局統一協助申辦

►影／保育類糙齒海豚負傷擱淺桃園海邊 海巡動保齊力後送治療