南韓第一夫人變金正恩阿嬤？日節目誤植照片「同名搞烏龍」　青瓦台怒了！

▲日本時事節目竟然將南韓第一夫人金正淑照片誤植為前北韓第一夫人。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩神隱多日，官媒噤聲20天後才終於登出金正恩視察工程的照片粉碎病危謠言，然而日本節目「日經+10」日前卻在介紹金氏家族時，誤將南韓總統文在寅夫人金正淑的照片誤植為金日成的夫人，讓網友痛批，「太誇張！」而南韓青瓦台也隨即發函要求該電視台修正內容並發出道歉聲明。

日本電視台BS東視在2日播出的時事節目「日經+10」中介紹了北韓金氏家族，同時也分析誰會成為接班金正恩的下一位領導人。然而該節目在介紹到金日成的夫人，也就是金正恩的奶奶金正淑時，竟然誤用了南韓總統文在寅夫人金正淑的照片。事實上，兩人不只都叫金正淑，就連姓名的漢字也相同。

節目播出後，推特網友一陣罵聲，認為製作單位犯這種低級錯誤實在誇張。針對此事，青瓦台4日表示，已經發函要求該電視台道歉並更正報導內容，有關於具體的道歉方式與更正的內容仍在協議中。

▲該節目事後在官網上發表道歉聲明。（圖／翻攝自推特）



BS東視4日晚間在「日經+10」中坦承疏失並更正相關內容、公開道歉，5日則在官網正式發表道歉聲明，同時附上修正後的報導圖片。

金日成的夫人金正淑出生於1917年12月24日，曾為朝鮮獨立運動家和政治家，是金日成的第二任妻子，金正日的母親，現任北韓領導人金正恩的奶奶。而南韓第一夫人金正淑出生於1954年11月25日，曾為一名聲樂家，與南韓總統文在寅共同育有一子一女。

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