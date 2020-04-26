臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms　最多可50人同時在線

▲Messenger Rooms最多可容納50人同時在線。（圖／取自Facebook Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

遠距會議視訊服務近來受到疫情影響需求飆升，其他大型科技公司也有意分一杯羹。臉書（Facebook）上周五（24日）宣布將推出一系列視訊通話功能，包括能一次容納最多50人的Messenger Rooms等。

臉書表示，該公司近期已感受到用戶對即時視訊的需求，包括WhatsApp及Messenger，每日皆有超過7億個帳號參與視訊通話，許多國家及地區的視訊通話使用人數更增長了一倍以上。為了協助用戶在使用視訊聊天等功能更加輕鬆自然，臉書將推出一系列視訊通話功能，包括視訊通話Messenger Rooms及直播服務等。

用戶未來可直接在Messenger或臉書上創建一個房間，並可邀請任何人來加入視訊通話，即便該對象並沒有臉書帳號也可使用。Messenger Rooms最多可同時容納50位使用者在房間內，用戶可利用該功能來舉辦慶祝活動、召集讀書會或與好友閒聊等。

用戶可透過動態消息、群組或活動來開啟及分享Messenger Rooms，使其他用戶可輕鬆進入聊天室。臉書表示，未來還將添增從Instagram Direct、WhatsApp及Portal等平台建立Messenger Rooms房間的功能。Messenger Rooms預計將於本周在部分國家及地區推出，未來幾周內逐步擴展至全球。

此外，臉書也進一步擴展WhatsApp群組通話功能，將視訊通話人數限制從原先的4人增加至8人。與過去相同，這些通話都透過端到端加密（End-to-end encryption，E2EE），包括WhatsApp本身在內都沒有他人可查看或監聽用戶的通話內容。除了視訊通話外，臉書也同步強化各平台的直播服務，包括臉書的Live With等。

▼WhatApp將視訊通話人數限制上升至8人。（圖／取自Facebook Newsroom）