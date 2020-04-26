　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms　最多可50人同時在線

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼臉書推出一系列視訊通話功能。（圖／取自Facebook Newsroom）

▲Messenger Rooms最多可容納50人同時在線。（圖／取自Facebook Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

遠距會議視訊服務近來受到疫情影響需求飆升，其他大型科技公司也有意分一杯羹。臉書（Facebook）上周五（24日）宣布將推出一系列視訊通話功能，包括能一次容納最多50人的Messenger Rooms等。

臉書表示，該公司近期已感受到用戶對即時視訊的需求，包括WhatsApp及Messenger，每日皆有超過7億個帳號參與視訊通話，許多國家及地區的視訊通話使用人數更增長了一倍以上。為了協助用戶在使用視訊聊天等功能更加輕鬆自然，臉書將推出一系列視訊通話功能，包括視訊通話Messenger Rooms及直播服務等。

用戶未來可直接在Messenger或臉書上創建一個房間，並可邀請任何人來加入視訊通話，即便該對象並沒有臉書帳號也可使用。Messenger Rooms最多可同時容納50位使用者在房間內，用戶可利用該功能來舉辦慶祝活動、召集讀書會或與好友閒聊等。

用戶可透過動態消息、群組或活動來開啟及分享Messenger Rooms，使其他用戶可輕鬆進入聊天室。臉書表示，未來還將添增從Instagram Direct、WhatsApp及Portal等平台建立Messenger Rooms房間的功能。Messenger Rooms預計將於本周在部分國家及地區推出，未來幾周內逐步擴展至全球。

此外，臉書也進一步擴展WhatsApp群組通話功能，將視訊通話人數限制從原先的4人增加至8人。與過去相同，這些通話都透過端到端加密（End-to-end encryption，E2EE），包括WhatsApp本身在內都沒有他人可查看或監聽用戶的通話內容。除了視訊通話外，臉書也同步強化各平台的直播服務，包括臉書的Live With等。

▼WhatApp將視訊通話人數限制上升至8人。（圖／取自Facebook Newsroom）

▲▼臉書推出一系列視訊通話功能。（圖／取自Facebook Newsroom）

ET快訊
林森錢櫃大火　馬偕醫院：1女死亡、２重傷、５人吸入性嗆傷
林森錢櫃起火原因曝！從5樓炸出火光　疑「電梯施工釀災」
錢櫃大火服務生失聯！家屬崩潰衝現場哭喊：拜託救救我的家人
周揚青閨蜜嗆羅志祥：還沒完　「所有人1筆1筆算清楚」3月前早
林森錢櫃大火「4男2女」無生命跡象　警消逐層搜索中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

社交軟體疫情期間帶你「滑」出國　Tinder公布台會員4月最愛造訪城市

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms　最多可50人同時在線

功能型手機不死！Nokia 220 4G持續擴大市場　29日在陸上市

iPhone爆出「詭異文字」害死機！複製轉貼iOS卡到癱瘓　苦主全現身：最瘋狂bug

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

《夫婦》韓素希逮到老公「另一支手機」！　「保護金喜愛」假的？暖男醫生形象大反轉

社交軟體疫情期間帶你「滑」出國　Tinder公布台會員4月最愛造訪城市

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms　最多可50人同時在線

功能型手機不死！Nokia 220 4G持續擴大市場　29日在陸上市

iPhone爆出「詭異文字」害死機！複製轉貼iOS卡到癱瘓　苦主全現身：最瘋狂bug

湖北台人可申請「健康碼」了！　手機操作24hrs內就有結果

她耳鳴一周檢查驚見「白色棉絮狀」　光一照還到處爬…醫曝真相

林森錢櫃大火　馬偕醫院：1女死亡、２重傷、５人吸入性嗆傷

許瑋甯泳裝大面積挖洞「側胸形狀全露」！　濕身解放鉛筆腿…辣照全網驚嘆

40歲星爵又當爸了！阿諾女兒婚後10個月懷孕　騎腳踏車曬孕肚

林森錢櫃大火...服務生尚未尋獲！家屬崩潰衝現場哭喊：拜託救救我的家人

愷樂曾是受害者！初戀男友搭上同行學妹　難過訴舊情4年後「介入周揚青、羅志祥」

北市林森錢櫃發生火警　黃珊珊趕往事故現場

快訊／林森錢櫃起火原因曝！從5樓炸出火光　疑「電梯施工釀災」

沈建宏師妹被封「最正CEO」！　蔡詩羽不到30歲開公司「超猛學歷曝光」

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

3C家電熱門新聞

直擊／新iPhone SE今開賣　門市現場未見人潮！

iPhone爆出「詭異文字」害死機　影片曝光

iPhone SE該不該買？3C達人5大理由超勸敗

功能型手機不死！Nokia 220 4G下周在陸上市

iPhone SE黑白雙色最受歡迎

兩代iPhone SE比一比

送修Apple Watch前先取下錶帶！蘋果：修完不還

iPhone SE開箱

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

Andriod跳槽iOS注意了！網列3大換機關鍵細節

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms

iPhone SE是「最新CPU+iXR相機」

外媒：新SE跟i11 Pro有得拚

iPhone SE 256GB最熱銷！多家電信官網均已完售

更多熱門

相關新聞

鄭文燦臉書分享　桃園搜救犬訓練

鄭文燦臉書分享　桃園搜救犬訓練

每年4月的最後一個週日為「國際搜救犬日」，市長鄭文燦25日於臉書分享成軍6年的桃園市搜救犬訓練情形，並送上飼料獎勵，感謝搜救犬在領犬員的陪伴下，在第一時間衝入現場，不放棄一絲的救人希望。鄭也同時籲請民眾，在國際搜救犬日前夕，向辛苦的搜救犬們及領犬員們致上最高敬意，感謝在每一次任務中患難救援！

從臉書實習生變副總　4方法成為不踩雷主管

從臉書實習生變副總　4方法成為不踩雷主管

影／男子貼文稱「口罩被搶」惹議　監視器還原攏是假

影／男子貼文稱「口罩被搶」惹議　監視器還原攏是假

印度富豪安巴尼狠甩馬雲　重奪亞洲首富

印度富豪安巴尼狠甩馬雲　重奪亞洲首富

Facebook獲智慧眼鏡新專利　未來挑戰iPhone與 Pixel

Facebook獲智慧眼鏡新專利　未來挑戰iPhone與 Pixel

關鍵字：

臉書視訊通話Messenger RoomsWhatApp

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

即／林森北路錢櫃「大樓5樓」起火

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！美女作家大膽發言

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

分手不到一周...梁云菲露屁股蛋揪男出遊

桃男強押女性侵　女學生爸曝全程

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面