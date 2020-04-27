Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

▲Telegram月用戶突破4億人次。（圖／Telegram Blog）

記者王曉敏／綜合報導

「群組視訊通話」功能已成為各科技公司積極搶佔的市場之一，繼臉書上周宣布推出Messenger Rooms欲與Zoom等競爭對手打對台後，即時通訊軟體Telegram也宣布將於今年加入群組視訊通話的戰場。

因應當前因疫情居家隔離而推升的視訊通訊工具需求，Telegram於最新部落格文章中宣布將於今年為用戶帶來安全的群組視訊通話功能。Telegram指出，2020年的視訊通話功能就類似於2013年時的訊息傳遞。「當前的App要嘛『安全』要嘛『可用』，但大多不兩者兼具。我們想解決這個問題，我們將專注於在2020年為用戶帶來安全的群組視訊通話功能。」

而除了視訊功能外，Telegram也發布了一些功能更新，如添增「測驗」功能，更進一步升級了教育性測驗功能，如用戶選錯答案後，上方會出現「詳解」，讓用戶能在錯誤中學習。Telegram也將提供40萬歐元給教育測試的創作者，創作者可使用QuizBot創建及發布任何原創的教育性題目，可以是任何科目、難度及語言，隨後Telegram將根據題目的質量及其受歡迎程度，分階段宣布獲獎者。

其他新功能包括新增的2萬組貼圖及互動式投飛鏢小遊戲，另於Android設備上添增了全新的目錄列，也進一步改進了macOS的Telegram App介面及功能。

Telegram表示其目前每月用戶已突破4億人次，每日有約150萬名新用戶註冊，已在逾20個國家或地區成為下載量排行第一的社交媒體App。