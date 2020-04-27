　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Telegram月用戶突破4億人次。（圖／Telegram Blog）

▲Telegram月用戶突破4億人次。（圖／Telegram Blog）

記者王曉敏／綜合報導

「群組視訊通話」功能已成為各科技公司積極搶佔的市場之一，繼臉書上周宣布推出Messenger Rooms欲與Zoom等競爭對手打對台後，即時通訊軟體Telegram也宣布將於今年加入群組視訊通話的戰場。

因應當前因疫情居家隔離而推升的視訊通訊工具需求，Telegram於最新部落格文章中宣布將於今年為用戶帶來安全的群組視訊通話功能。Telegram指出，2020年的視訊通話功能就類似於2013年時的訊息傳遞。「當前的App要嘛『安全』要嘛『可用』，但大多不兩者兼具。我們想解決這個問題，我們將專注於在2020年為用戶帶來安全的群組視訊通話功能。」

而除了視訊功能外，Telegram也發布了一些功能更新，如添增「測驗」功能，更進一步升級了教育性測驗功能，如用戶選錯答案後，上方會出現「詳解」，讓用戶能在錯誤中學習。Telegram也將提供40萬歐元給教育測試的創作者，創作者可使用QuizBot創建及發布任何原創的教育性題目，可以是任何科目、難度及語言，隨後Telegram將根據題目的質量及其受歡迎程度，分階段宣布獲獎者。

其他新功能包括新增的2萬組貼圖及互動式投飛鏢小遊戲，另於Android設備上添增了全新的目錄列，也進一步改進了macOS的Telegram App介面及功能。

Telegram表示其目前每月用戶已突破4億人次，每日有約150萬名新用戶註冊，已在逾20個國家或地區成為下載量排行第一的社交媒體App。

ET快訊
愷樂下場慘了！代言正式被撤　3品牌官網宣傳照全消失
新北12歲女童出去玩失蹤　廢棄自來水廠尋獲遺體
國內首例「出院後又驗出陽性」　再回醫院隔離
羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝！愛你老公…想抱住你狂親
口罩新措施！　可將9片額度「捐出助全世界」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

微軟Surface Pro 7傳會自動關機！　臨時解決方法看這邊

索粉久等了　Xperia 10 II五月初在台亮相

蘋果挺印度Apple Premium經銷商！　提供兩個月的金援推動線上銷售

三星高CP值Galaxy M11來了　售價不到4千元、僅在線上販售

陸系手機重返台灣市場！消息人士：realme X2 Pro打頭陣　4款產品已過NCC電檢　

Galaxy S20再推新色！　傳將在歐洲首次亮相

HTC今年首款新機規格曝光！中階機定位　可能有「打孔式」全螢幕

三星彈出式前鏡頭手機渲染圖曝光！搭載三鏡頭、全螢幕設計、指紋傳感器

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

微軟Surface Pro 7傳會自動關機！　臨時解決方法看這邊

索粉久等了　Xperia 10 II五月初在台亮相

蘋果挺印度Apple Premium經銷商！　提供兩個月的金援推動線上銷售

三星高CP值Galaxy M11來了　售價不到4千元、僅在線上販售

陸系手機重返台灣市場！消息人士：realme X2 Pro打頭陣　4款產品已過NCC電檢　

Galaxy S20再推新色！　傳將在歐洲首次亮相

HTC今年首款新機規格曝光！中階機定位　可能有「打孔式」全螢幕

三星彈出式前鏡頭手機渲染圖曝光！搭載三鏡頭、全螢幕設計、指紋傳感器

噁男緊身裝闖台藝大騷擾33女大生　逼近大喊「要當我老婆？」

雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

哥倫比亞大學改線上授課　學生抗議「要求退還55％學費」

疫情擾亂台商資金回台腳步　會計師提延長優惠等8建議　增加誘因

國表藝各館團推「特別方案2.0」　朱宗慶曝跟鄭麗君部長講電話到深夜1點

感染擴散停止「社區也平安」　紐西蘭逐步解封…總理：這是場勝利！

日政府應對疫情反應慢「優先順序不明」　專家怒批：臨時抱佛腳！

超夯文青質感書店再開一家！蔦屋書店5月底進軍高雄

中職／填補林智勝戰力　杜家明可望棄投從打首度上一軍

川普推「注射消毒水」治新冠肺炎！　中聯部「大讚」做得對：可以漱口~

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

3C家電熱門新聞

好市多上架新iPhone SE　省651元

直擊／新iPhone SE今開賣　門市現場未見人潮！

HTC今年首款新機規格曝光！可能有「打孔式」全螢幕

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

兩代iPhone SE比一比

Andriod跳槽iOS注意了！網列3大換機關鍵細節

iPhone SE黑白雙色最受歡迎

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

三星高CP值Galaxy M11來了

iPhone爆出「詭異文字」害死機　影片曝光

爆料三星下款Galaxy A21s！　5000mAh電量搭高解析大螢幕

特殊字串會使iPhone崩潰！蘋果產品接獲訊息會當機　bug尚未修復

功能型手機不死！Nokia 220 4G下周在陸上市

陸系手機重回台市場！　消息人士：realme X2 Pro打頭陣

更多熱門

相關新聞

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms

臉書進軍「視訊會議」市場！推出Messenger Rooms

遠距會議視訊服務近來受到疫情影響需求飆升，其他大型科技公司也有意分一杯羹。臉書（Facebook）上周五（24日）宣布將推出一系列視訊通話功能，包括能一次容納最多50人的Messenger Rooms等。

從「N號房事件」看男女平權

從「N號房事件」看男女平權

N號房參與會員做「3行動」就能被處罰

N號房參與會員做「3行動」就能被處罰

港版「N號房」交換性愛片　加入先交「高清照」

港版「N號房」交換性愛片　加入先交「高清照」

N號房外洩因「超低開價」被轉售

N號房外洩因「超低開價」被轉售

關鍵字：

Telegram即時通訊App視訊通話

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面