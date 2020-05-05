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寶貝毛孩加持財運？刮刮樂「寵麻吉」Q萌登場　頭獎200萬元　還有「價值＄8,000毛寶貝好康福袋」等你抽

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▲▼台彩,寵麻吉,刮刮樂,貓,狗,母親節,2020母親節。（圖／台彩提供）

▲台彩推出首款寵物刮刮樂「寵麻吉」，要用超Q萌毛孩攻佔所有人的心。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

許多人都買過刮刮樂，怎麼挑才能刮中大獎，人人各有招數！有人「佛系」憑感覺；有人喜歡用生日、電話對應選號；而有不少養狗養貓的人會用寵物報的「明牌」選刮刮樂。就有網友分享，用貓咪跳到電腦鍵盤上踩出的數字挑刮刮樂，竟然刮中了！讓人不得不信毛孩真的是「招財貓」、「狗來富」。近期，想用「喵汪明牌」試手氣有更不一樣的新玩法，台灣彩券5/5全新推出「寵麻吉」刮刮樂，一套二款，分別印有超可愛貓狗圖案，一張200元就有機會刮出頭獎200萬元，預計會讓毛爸毛媽、喜歡毛孩，還有平常就愛刮一波的人超級手癢！

現在假日到公園走走，會發現遛毛孩的人比遛小孩的人還多，毛孩已成為許多人生命中不可或缺的麻吉。因此，台灣彩券特別推出首款寵物主題刮刮樂「寵麻吉」，分別印上酷萌柴犬和貴氣金吉拉貓2款圖案，分別象徵財氣和吉利。可愛又帶財的設計讓人看了愛心噴發，忍不住大喊「敲口愛」！

▲▼台彩,寵麻吉,刮刮樂,貓,狗,母親節,2020母親節。（圖／台彩提供）

▲「寵麻吉」刮刮樂有汪喵兩款圖案，其中喵款的金吉拉貓象徵「吉利」。

不光票面吸睛，「寵麻吉」刮開後一樣很「古錐」，刮區內符號都是毛孩相關物品，像是狗狗最愛的狗骨頭、代表要出門散步的項圈，還有貓咪愛玩的毛線球、磨爪抓痕等，卡娃伊圖案讓人一刮開就心情大好！玩法簡單有趣，以毛爸毛媽們暱稱為「肉球」的腳掌作為中獎符號，只要刮出2個（含）以上「肉球」符號，即得獎金表中對應獎金，刮出的肉球數越多，獎金越高，刮出11個肉球就能獲得頭獎200萬元！「寵麻吉」刮刮樂的中獎率高達34.01％，共有3個200萬元頭獎，還有超過13萬個1,000元（含）以上的獎項，就是要用有趣玩法跟豐富獎金成為民眾的「好麻吉」。

▲▼台彩,寵麻吉,刮刮樂,貓,狗,母親節,2020母親節。（圖／台彩提供）

▲「寵麻吉」刮刮樂有汪喵兩款圖案。（圖／台彩提供）

為了慶賀「寵麻吉」刮刮樂上市，民眾於5月5日至5月20日上傳毛寶貝跟「寵麻吉」刮刮樂的合照至「ETtoday寵物雲」臉書粉絲團特約抽獎活動貼文，就可以參加抽獎，有機會獲得價值8,000元毛寶貝好康福袋，包含毛孩生活用品、食品、保健品、清潔用品等（共4個名額，可選犬或貓款），或面額200元刮刮樂「寵麻吉」、「2020520」各1張（共10個名額）。

▲▼台彩,寵麻吉,刮刮樂,母親節,2020母親節,貓,狗。（圖／記者黃克翔攝）

▲5/5～5/20上傳毛寶貝跟「寵麻吉」刮刮樂的合照至「東森寵物雲」臉書粉絲團特約抽獎活動貼文，就可以參加價值8,000元的「毛寶貝好康福袋」抽獎活動，福袋內含眾多實用的毛孩用品。

迎接充滿愛意的五月，台灣彩券同步於5/5推出2020年度限定發售的刮刮樂「2020520」，有「愛你愛你我愛你」的諧音，加上票面上圓滾滾小熊拿著愛心「告白氣球」圖案，無論是在母親節向媽媽表達感謝、在「520我愛你」的重要時刻向心愛的人表白、或是想對辛苦的醫護人員致敬非它莫屬，玩法簡單有趣，做公益外還可能刮出最高獎金20萬元。

▲▼台彩,寵麻吉,刮刮樂,母親節,2020母親節,貓,狗。（圖／台彩提供）

▲台彩在溫馨的五月推出2020年限定發售的「2020520」刮刮樂，有「愛你愛你我愛你」的諧音，適合拿來傳情表心意，有100個20萬元。（圖／台彩提供）

平常帶毛孩出門散步，不妨到彩券行選張刮刮樂和最愛的寶貝一起試手氣，「寵麻吉」和「2020520」的超Q圖案，就像在對你呼喊「pick me～pick me！」，說不定毛寶貝真的可以幫你加持財運，刮出獎金來，還可以做公益，創造滿滿的歡樂回憶。

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