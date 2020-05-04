沈富雄列22點新冠肺炎啟示　指「在台灣只是傳染病」

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例（案437），為30多歲女性，1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診（案383），於4月11日改列為居家隔離對象。相較於全球疫情，國內疫情緩解許多，已連續22天無本土病例。對此，曾是醫生的前立委沈富雄在臉書列出22點新冠肺炎的啟示，並說在台灣只是傳染病。

沈富雄指出，（1）不要為了自己淨身而弄髒恆河水；（2）人只要生活簡約，PM2.5就少了，不必計較來自動態或靜態；（3）西方先進文明是外表畢挺而內衣不堪入目；（4）4月份是1987年以來股市反彈最猛的一月，同時領失業救濟者也達3000萬人；（5）蓋方艙醫院與建航母一樣不智，前者是倉促中救命，後者是不時無刻想殺人或預防被殺。

沈富雄再指，（6）耳鬢斯磨才會得病，擦肩而過不會；（7）讓移工群聚得病的新加坡人沒什麼好驕傲；（8）病毒證明美國的阿基里斯腱在華爾街與全民健保，桑德斯卻斯人獨憔悴；（9）學者專家異口同聲說：無症狀的帶原者是最可怕的定時炸彈，磐石艦上水兵們的情人可以見證這是一個美麗的誤會；（10）首先爆發疫情的華盛頓州金郡，災情最嚴重，但致死率只有0.76%。

沈富雄認為，（11）不要寄厚望於「瑞德西韋」，輕症不需要它，重症它救不了；（12）得此瘟疫的台灣人恐怕少於千分之之一，魔系的手段全勝，佛系的病毒不得其門而入（13）不用擔心第二波流行再起，堅守國境，善待老人足矣；（14）不要怪病毒多變，是自己無能；（15）最不懂流行病學的是公衛學者，就如同理專最不懂賺錢。

沈富雄提到，（16）預測一再失準的學者，不是你的模型不好，是你被模型所愚弄；（17）紐約的著名公衛團隊預測疫情要持續到明年中，全球60%人口得病，如果你看懂，他們是傻瓜，如果你看不懂，他們也是傻瓜；（18）送口罩而敲鑼打鼓，是口惠實至，致力「大外宣」，效果適得其反；（19）沉緬於到手的成果是人性，羅列一排的大西瓜是獎狀；（20）「防疫陳時中」與「復甦陳時中」是矛盾的角色，後者該提槍上陣了。

沈富雄還說，（21）3個月來人民聽陳時中，很快地，陳時中就要聽人民了；（22）這隻病毒在全球形成流行病，在台灣只是傳染病，如果境外移入不算，台灣連疫情流行的曲線都畫不出來。